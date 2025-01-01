План «Ковер» ввели в аэропорту Казани

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 2 января с 00:00 МСК введены временные ограничения на работу аэропорта Казань. Аэропорт временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркивается в сообщении Росавиации. Там уточнили, что введение ограничений вызвано необходимостью гарантировать максимальную безопасность в условиях, требующих особого внимания к процедурам управления и координации полетов.
Накануне российские военные сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областей. Об этом информировала пресс-служба Министерства обороны России, передает телеканал 360.
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