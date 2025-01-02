В городах Черногории планируют экстренные операции по изъятию оружия у населения

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 3 января в связи со стрельбой в Цетинье, во время которой погибли 12 человек, включая двух детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«В связи с трагическим событием, произошедшим вчера в Цетинье, премьер-министр Милойко Спаич назначил на завтра, 3 января, внеочередное заседание Совета национальной безопасности. В ходе заседания Совет сосредоточится на ключевых задачах, связанных с выявлением и изъятием незаконного оружия, а также предложит ряд мер, направленных на борьбу с преступностью и защиту граждан», — заявили в кабмине.
В дополнение к повестке дня заседания правительство планирует обсудить инициативы по усилению законодательства в сфере контроля за огнестрельным оружием. Предстоит рассмотрение нового закона об оружии, который предусматривает ужесточение условий для получения разрешений на хранение и ношение короткоствольного оружия.
В ночь на 2 января в Цетинье в Черногории произошла трагедия в одном из местных кафе, где в результате стрельбы скончались не менее 12 человек, среди которых было двое детей. Согласно данным, предоставленным полицией, 45-летний Ацо Мартинович открыл огонь, убив несколько посетителей, после чего вооруженный покинул кафе и скрылся. Правительство Черногории объявило 2, 3 и 4 января днями национального траура в связи с произошедшим инцидентом.
Министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович рассказал, что стрелок был окружен полицией ночью и после предложения сдаться попытался совершить самоубийство. Он умер по дороге в медицинское учреждение.
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