В городах Черногории планируют экстренные операции по изъятию оружия у населения

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Число погибших в результате стрельбы в Черногории увеличилось до 12
Число погибших в результате стрельбы в Черногории увеличилось до 12 Фото:

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 3 января в связи со стрельбой в Цетинье, во время которой погибли 12 человек, включая двух детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«В связи с трагическим событием, произошедшим вчера в Цетинье, премьер-министр Милойко Спаич назначил на завтра, 3 января, внеочередное заседание Совета национальной безопасности. В ходе заседания Совет сосредоточится на ключевых задачах, связанных с выявлением и изъятием незаконного оружия, а также предложит ряд мер, направленных на борьбу с преступностью и защиту граждан», — заявили в кабмине.

В дополнение к повестке дня заседания правительство планирует обсудить инициативы по усилению законодательства в сфере контроля за огнестрельным оружием. Предстоит рассмотрение нового закона об оружии, который предусматривает ужесточение условий для получения разрешений на хранение и ношение короткоствольного оружия.

В ночь на 2 января в Цетинье в Черногории произошла трагедия в одном из местных кафе, где в результате стрельбы скончались не менее 12 человек, среди которых было двое детей. Согласно данным, предоставленным полицией, 45-летний Ацо Мартинович открыл огонь, убив несколько посетителей, после чего вооруженный покинул кафе и скрылся. Правительство Черногории объявило 2, 3 и 4 января днями национального траура в связи с произошедшим инцидентом.

Министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович рассказал, что стрелок был окружен полицией ночью и после предложения сдаться попытался совершить самоубийство. Он умер по дороге в медицинское учреждение.

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Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 3 января в связи со стрельбой в Цетинье, во время которой погибли 12 человек, включая двух детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства. «В связи с трагическим событием, произошедшим вчера в Цетинье, премьер-министр Милойко Спаич назначил на завтра, 3 января, внеочередное заседание Совета национальной безопасности. В ходе заседания Совет сосредоточится на ключевых задачах, связанных с выявлением и изъятием незаконного оружия, а также предложит ряд мер, направленных на борьбу с преступностью и защиту граждан», — заявили в кабмине. В дополнение к повестке дня заседания правительство планирует обсудить инициативы по усилению законодательства в сфере контроля за огнестрельным оружием. Предстоит рассмотрение нового закона об оружии, который предусматривает ужесточение условий для получения разрешений на хранение и ношение короткоствольного оружия. В ночь на 2 января в Цетинье в Черногории произошла трагедия в одном из местных кафе, где в результате стрельбы скончались не менее 12 человек, среди которых было двое детей. Согласно данным, предоставленным полицией, 45-летний Ацо Мартинович открыл огонь, убив несколько посетителей, после чего вооруженный покинул кафе и скрылся. Правительство Черногории объявило 2, 3 и 4 января днями национального траура в связи с произошедшим инцидентом. Министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович рассказал, что стрелок был окружен полицией ночью и после предложения сдаться попытался совершить самоубийство. Он умер по дороге в медицинское учреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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