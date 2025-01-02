«Тупой и еще тупее» украинский нардеп жестко прошелся по Залужному, ходившего к гадалке

Депутат Верховной рады Александр Дубинский жестко раскритиковал экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который вспоминал предсказания гадалки о войне. Нардеп с иронией заявил, что он «идеальный кандидат в президенты».
«Оказывается, наш железный уклонист Залужный, в добавок ко всему, еще и верит в гадалок. Ну, в принципе, идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сносу памятников и сожжению книг. Тупой и еще тупее — так можно в бюллетенях написать», — написал Дубинский в Telegram. Сам нардеп сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Поводом для такой реакции депутата стала книга Залужного. Среди прочего экс-главком вспомнил, что 25 лет назад элегантная женщина в поезде рассказала ему о «страшной войне в которой он будет самым главным». Также она разглядела у Залужного «римский профиль» и почувствовала кровь воинов в жилах. Этот случай он вспомнил в феврале 2022 года, написал бывший главком.
В декабре Залужный написал книгу «Моя война». Также он анонсировал еще две книги: «Наша война» и «Их война».
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