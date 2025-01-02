Зеленский перепутал цвета флага Украины в новогоднем обращении

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Новогоднее обращение Зеленского в оригинале было написано на английском языке
Новогоднее обращение Зеленского в оригинале было написано на английском языке Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего обращения перепутал цвета национального флага страны. Вместо принятого на Украине названия «жовто-блакитний» (желто-голубой — прим. URA.RU), он назвал его сине-желтым. 

«То, что мы такие [сильные], доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — заявил Зеленский в ходе новогоднего обращения. Его слова передает РИА Новости. 

При этом пользователи интернета сообщили, что речь для Владимира Зеленского в оригинале была написана на английском языке. В нем нет прилагательного «голубой», а также, в отличие от Украины, в других странах принято перечислять цвета национального флага сверху вниз. 

Кроме того, в ходе новогоднего обращения украинский президент сообщил о ходе конфликта в стране. По его словам, избранный президент Дональд Трамп хочет и способен добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, передает RT. 

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Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего обращения перепутал цвета национального флага страны. Вместо принятого на Украине названия «жовто-блакитний» (желто-голубой — прим. URA.RU), он назвал его сине-желтым.  «То, что мы такие [сильные], доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — заявил Зеленский в ходе новогоднего обращения. Его слова передает РИА Новости.  При этом пользователи интернета сообщили, что речь для Владимира Зеленского в оригинале была написана на английском языке. В нем нет прилагательного «голубой», а также, в отличие от Украины, в других странах принято перечислять цвета национального флага сверху вниз.  Кроме того, в ходе новогоднего обращения украинский президент сообщил о ходе конфликта в стране. По его словам, избранный президент Дональд Трамп хочет и способен добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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