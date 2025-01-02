Зеленский перепутал цвета флага Украины в новогоднем обращении

Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего обращения перепутал цвета национального флага страны. Вместо принятого на Украине названия «жовто-блакитний» (желто-голубой — прим. URA.RU), он назвал его сине-желтым.
«То, что мы такие [сильные], доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — заявил Зеленский в ходе новогоднего обращения. Его слова передает РИА Новости.
При этом пользователи интернета сообщили, что речь для Владимира Зеленского в оригинале была написана на английском языке. В нем нет прилагательного «голубой», а также, в отличие от Украины, в других странах принято перечислять цвета национального флага сверху вниз.
Кроме того, в ходе новогоднего обращения украинский президент сообщил о ходе конфликта в стране. По его словам, избранный президент Дональд Трамп хочет и способен добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, передает RT.
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