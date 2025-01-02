ПВО сбили украинский самолет Су-27

Российские ПВО сбили самолет Су-27 и реактивные снаряды ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские ПВО сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины....», — сообщает ведомство в сводке. Она опубликована в telegram-канале Минобороны.
Кроме того, сообщается, что с начала проведения специальной военной операции на Украине, российским военным удалось уничтожить 651 самолет ВСУ. Так же уничтожено 283 вертолета и более 39 тысяч БПЛА.
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