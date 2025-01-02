ПВО сбили украинский самолет Су-27

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Российские ПВО сбили самолет Су-27 и реактивные снаряды ВСУ
Российские ПВО сбили самолет Су-27 и реактивные снаряды ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины....», — сообщает ведомство в сводке. Она опубликована в telegram-канале Минобороны.

Кроме того, сообщается, что с начала проведения специальной военной операции на Украине, российским военным удалось уничтожить 651 самолет ВСУ. Так же уничтожено 283 вертолета и более 39 тысяч БПЛА. 

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Российские ПВО сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины....», — сообщает ведомство в сводке. Она опубликована в telegram-канале Минобороны. Кроме того, сообщается, что с начала проведения специальной военной операции на Украине, российским военным удалось уничтожить 651 самолет ВСУ. Так же уничтожено 283 вертолета и более 39 тысяч БПЛА. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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