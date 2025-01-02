Четырех украинских военных обвинили в терактах в Курской области

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Военнослужащие стреляли по гражданским в Курской области, сообщили в СК
Военнослужащие стреляли по гражданским в Курской области, сообщили в СК Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Четыре военнослужащих 44-й бригады ВСУ обвиняются в совершении теракта в Курской области. Как сообщили в Следственном комитете РФ, расследование уголовног дела уже закончено. 

«Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВФУ Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области», — сообщили в пресс-службе. 

По версии следователей, в начале августа украинцы незаконно пересекли государственную границу РФ с оружием и взрывчаткой. В селе Снагость они запугивали местное население, насильно занимали дома, стреляли по российским солдатам и гражданским. Обвиняемых поймали, они находятся в месте содержания военнопленных. 

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Четыре военнослужащих 44-й бригады ВСУ обвиняются в совершении теракта в Курской области. Как сообщили в Следственном комитете РФ, расследование уголовног дела уже закончено.  «Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВФУ Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области», — сообщили в пресс-службе.  По версии следователей, в начале августа украинцы незаконно пересекли государственную границу РФ с оружием и взрывчаткой. В селе Снагость они запугивали местное население, насильно занимали дома, стреляли по российским солдатам и гражданским. Обвиняемых поймали, они находятся в месте содержания военнопленных. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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