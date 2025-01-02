При возможном конфликте с Россией НАТО будет демилитаризовано на 10 лет, альянс исчерпает весь свой оружейный запас за месяц. Об этом сообщил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
«В обычном конфликте против Китая и России, НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц», — заявил Шрайвер, отметив, что в таком случае альянс будет демилитаризован на 10 лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее в похоронные ассоциации в Швеции задумались над приобретением большего количества земли, если Североатлантический альянс все же объявит России войну. Представители объединений предположили, что в таком случае придется хоронить тысячи граждан страны.
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