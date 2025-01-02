В США сделали неожиданное заявление о войне России с НАТО

Аналитик Шрайвер: НАТО в случае войны с РФ будет демилитаризовано на 10 лет
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НАТО за месяц возможной войны с РФ потеряет свой запас оружия и боевой техники
НАТО за месяц возможной войны с РФ потеряет свой запас оружия и боевой техники Фото:

При возможном конфликте с Россией НАТО будет демилитаризовано на 10 лет, альянс исчерпает весь свой оружейный запас за месяц. Об этом сообщил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

«В обычном конфликте против Китая и России, НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц», — заявил Шрайвер, отметив, что в таком случае альянс будет демилитаризован на 10 лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. 

Ранее в похоронные ассоциации в Швеции задумались над приобретением большего количества земли, если Североатлантический альянс все же объявит России войну. Представители объединений предположили, что в таком случае придется хоронить тысячи граждан страны.

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При возможном конфликте с Россией НАТО будет демилитаризовано на 10 лет, альянс исчерпает весь свой оружейный запас за месяц. Об этом сообщил американский военный эксперт Уилл Шрайвер. «В обычном конфликте против Китая и России, НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц», — заявил Шрайвер, отметив, что в таком случае альянс будет демилитаризован на 10 лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.  Ранее в похоронные ассоциации в Швеции задумались над приобретением большего количества земли, если Североатлантический альянс все же объявит России войну. Представители объединений предположили, что в таком случае придется хоронить тысячи граждан страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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