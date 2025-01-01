Скончалась женщина-кошка Джослин Вильденштейн

Скончалась Джослин Вильденштейн, которую после многочисленных неудачных пластических операций прозвали «женщина кошка». Бывшая жена миллиардера всю жизнь стремилась к тому, чтобы ее глаза были похожи на взгляд рыси. Об этом сообщает New York Post.
«Джослин приобрела популярность благодаря многочисленным пластическим операциям, которые она начала делать еще в 1970-х годах. Она стремилась изменить внешний вид своих глаз и придать им сходство с глазами рыси — это животное она держала дома», — пишет газета New York Post.
Вильденштейн стала известной фигурой в Нью-Йорке, где её необычная внешность привлекла внимание многих людей. Интерес к операциям появился после того, как её муж, богатый бизнесмен Алек Вильденштейн, изменил ей с русской моделью Любой Ступаковой. Джослин родилась в 1940 году в Швейцарии и вышла замуж за Алека в 1978 году. Их брак продлился до 1990-х годов.
О смерти «женщины-кошки» на 85-м году жизни рассказал её жених и дизайнер Ллойд Кляйн. Он сообщил, что причиной смерти Вильденштейн стала тромбоэмболия легочной артерии, пишет телеканал 360.
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