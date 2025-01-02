Пленный санитар ВСУ: Сырский переводит каждого пятого медика в пехоту

Главком ВСУ Александр Сырский перевел 20% работников госпиталей, то есть каждого пятого медика, на военную службу из-за нехватки бойцов. В будущем планируется создать и второй список на мобилизацию, сообщил военнопленный Евгений Набока, служивший санитаром в военном госпитале.
«Пришел приказ из Киева, Сырского — 20 процентов работников всех госпиталей Украины крупных перевести в боевые части. Перевели в 113-ю бригаду ТРО (силы территориальной обороны — прим. URA.RU). Десятого ноября нас забрали с госпиталя на двух автобусах», — заявил Набок. Его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что украинские власти планируют создать еще один список на мобилизацию, в который будет включено 100 человек. Кроме того, во второй список попали и военные врачи.
Ранее украинский военный Александр Цвели, сдавшийся в плен в Курской области, сообщил, что в стране проходит принудительная мобилизация, которая сопровождается угрозами. Он со слезами рассказал, как его задержали на автобусной остановке и выдали повестку в военкомат. Мужчина отметил, что у него нет денег и возможности сбежать, передает деловое издание «Взгляд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.