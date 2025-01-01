01 января 2025

Депутат Чернышов призвал не транслировать предсказания астрологов и гадалок

© Служба новостей «URA.RU»
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Политик предложил ввести запрет на трансляцию предсказаний астрологов и гадалок в СМИ
Политик предложил ввести запрет на трансляцию предсказаний астрологов и гадалок в СМИ Фото:

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести запрет на трансляцию предсказаний астрологов и гадалок в средствах массовой информации. Вместо этого он считает необходимым наполнить СМИ образовательными проектами, историями успеха, а также материалами о достижениях в науке и культуре.

«В Египте национальная организация телерадиовещания запретила гостелеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других „экспертов“ псевдонаучной сферы. Россия также может перенять этот подход», — сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, мы живем в эпоху технологий и научного прогресса. Вместо того чтобы транслировать магию и суеверия, СМИ должны быть наполнены образовательными проектами, историями успеха, а также рассказами о достижениях науки и культуры. По его мнению, такой контент не только принесет реальную пользу, но и укрепит доверие аудитории к средствам массовой информации. 

Борис Чернышов призвал бороться с трансляцией выступлений магов и астрологов в СМИ, считая их шарлатанами, эксплуатирующими доверчивость граждан и способствующими распространению мошенничества и лженауки. Он намерен направить обращение к руководству крупных изданий с просьбой прекратить такие трансляции.

Ранее URA.RU сообщало, что в России в будущем может вырасти спрос на тарологов и гадалок, что скажется на подорожании соответствующих услуг. Это произойдет в том случае, если в стране будет введен законопроект о запрете «гадания за деньги». 

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Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести запрет на трансляцию предсказаний астрологов и гадалок в средствах массовой информации. Вместо этого он считает необходимым наполнить СМИ образовательными проектами, историями успеха, а также материалами о достижениях в науке и культуре. «В Египте национальная организация телерадиовещания запретила гостелеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других „экспертов“ псевдонаучной сферы. Россия также может перенять этот подход», — сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, мы живем в эпоху технологий и научного прогресса. Вместо того чтобы транслировать магию и суеверия, СМИ должны быть наполнены образовательными проектами, историями успеха, а также рассказами о достижениях науки и культуры. По его мнению, такой контент не только принесет реальную пользу, но и укрепит доверие аудитории к средствам массовой информации.  Борис Чернышов призвал бороться с трансляцией выступлений магов и астрологов в СМИ, считая их шарлатанами, эксплуатирующими доверчивость граждан и способствующими распространению мошенничества и лженауки. Он намерен направить обращение к руководству крупных изданий с просьбой прекратить такие трансляции. Ранее URA.RU сообщало, что в России в будущем может вырасти спрос на тарологов и гадалок, что скажется на подорожании соответствующих услуг. Это произойдет в том случае, если в стране будет введен законопроект о запрете «гадания за деньги». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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