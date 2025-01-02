У россиянки, отдыхавшей в Таиланде, нашли острое кишечное заболевание

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Женщина ела в Таиланде сырые устрицы
Женщина ела в Таиланде сырые устрицы Фото:

В Красноярском крае зарегистрирован случай острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом у женщины, прибывшей из Таиланда. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

«В управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в стране женщина ела сырые устрицы. Она вернулась в Россию 26 декабря, уже дома у нее появились симптомы заболевания. 

Специалисты продезинфицировали самолет, определили и обследовали тех, кто контактировал с заболевшей. На данный момент женщина выписана из инфекционного стационара и ее состояние стабильно.

Роспотребнадзор также напомнил гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности при поездках в страны с экваториально-тропическим климатом, где высок риск заражения инфекционными заболеваниями. Соблюдение правил личной гигиены, использование проверенных источников пищи и воды, а также своевременное обращение за медицинской помощью при появлении первых симптомов заболевания позволяют предотвратить развитие тяжелых заболеваний, подчеркнули санитарные врачи. 

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В Красноярском крае зарегистрирован случай острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом у женщины, прибывшей из Таиланда. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.  «В управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в стране женщина ела сырые устрицы. Она вернулась в Россию 26 декабря, уже дома у нее появились симптомы заболевания.  Специалисты продезинфицировали самолет, определили и обследовали тех, кто контактировал с заболевшей. На данный момент женщина выписана из инфекционного стационара и ее состояние стабильно. Роспотребнадзор также напомнил гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности при поездках в страны с экваториально-тропическим климатом, где высок риск заражения инфекционными заболеваниями. Соблюдение правил личной гигиены, использование проверенных источников пищи и воды, а также своевременное обращение за медицинской помощью при появлении первых симптомов заболевания позволяют предотвратить развитие тяжелых заболеваний, подчеркнули санитарные врачи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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