У россиянки, отдыхавшей в Таиланде, нашли острое кишечное заболевание

В Красноярском крае зарегистрирован случай острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом у женщины, прибывшей из Таиланда. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«В управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в стране женщина ела сырые устрицы. Она вернулась в Россию 26 декабря, уже дома у нее появились симптомы заболевания.
Специалисты продезинфицировали самолет, определили и обследовали тех, кто контактировал с заболевшей. На данный момент женщина выписана из инфекционного стационара и ее состояние стабильно.
Роспотребнадзор также напомнил гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности при поездках в страны с экваториально-тропическим климатом, где высок риск заражения инфекционными заболеваниями. Соблюдение правил личной гигиены, использование проверенных источников пищи и воды, а также своевременное обращение за медицинской помощью при появлении первых симптомов заболевания позволяют предотвратить развитие тяжелых заболеваний, подчеркнули санитарные врачи.
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