Вильфанд раскрыл, когда появятся более точные прогнозы погоды

Более точный прогноз погоды на семь или девять дней метеорологи смогут давать к началу 2030 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Дальность прогноза может сдвинуться с семи до девяти дней к началу следующего десятилетия», — заявил Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что для такого прогресса в метеорологии нужно приложить немало усилий в научной сфере. Так, будут развиваться нейросети, будет увеличена группировка спутников и модернизированы компьютеры для обработки данных.
С января 2025 года на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что уровень возмущения магнитосферы достиг пяти единиц. Отмечается, что буря не будет нарастать со временем, передает «Национальная служба новостей».
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