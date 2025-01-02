Овечкин не смог стать лучшим хоккеистом XXI века

Александру Овечкину не удалось возглавить рейтинг канадского сайта Sportsnet 25 лучших хоккеистов XXI века. Спортсмен занял второе место.
«Александр Овечкин стал 2-м в рейтинге лучших хоккеистов XXI века от Sportsnet», — передает Sport24.ru. Первое место занял канадец Коннор Макдэвид.
Главое требование для попадаение в рейтинг: хоккеист должен провести минимум 400 матче в регулярках с сезона 1999/00 и до сегодняшнего дня. Ключевым аргументом того, чтобы лучшим хоккеистом стал Коннор Макдэвид стал его решающий гол в финале Олимпиады-2010.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин в ноябре получил травму и пропустил более пяти недель и 16 матчей. Это не позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Но есть шансы сделать это в следующем сезоне, считает хоккейный эксперт Тимур Гаджимурадов.
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