Овечкин не смог стать лучшим хоккеистом XXI века

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Александр Овечкин занял второе место в рейтинге
Александр Овечкин занял второе место в рейтинге Фото:

Александру Овечкину не удалось возглавить рейтинг канадского сайта Sportsnet 25 лучших хоккеистов XXI века. Спортсмен занял второе место.

«Александр Овечкин стал 2-м в рейтинге лучших хоккеистов XXI века от Sportsnet», — передает Sport24.ru. Первое место занял канадец Коннор Макдэвид.

Главое требование для попадаение в рейтинг: хоккеист должен провести минимум 400 матче в регулярках с сезона 1999/00 и до сегодняшнего дня. Ключевым аргументом того, чтобы лучшим хоккеистом стал Коннор Макдэвид стал его решающий гол в финале Олимпиады-2010.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин в ноябре получил травму и пропустил более пяти недель и 16 матчей. Это не позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Но есть шансы сделать это в следующем сезоне, считает хоккейный эксперт Тимур Гаджимурадов.

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Александру Овечкину не удалось возглавить рейтинг канадского сайта Sportsnet 25 лучших хоккеистов XXI века. Спортсмен занял второе место. «Александр Овечкин стал 2-м в рейтинге лучших хоккеистов XXI века от Sportsnet», — передает Sport24.ru. Первое место занял канадец Коннор Макдэвид. Главое требование для попадаение в рейтинг: хоккеист должен провести минимум 400 матче в регулярках с сезона 1999/00 и до сегодняшнего дня. Ключевым аргументом того, чтобы лучшим хоккеистом стал Коннор Макдэвид стал его решающий гол в финале Олимпиады-2010. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин в ноябре получил травму и пропустил более пяти недель и 16 матчей. Это не позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Но есть шансы сделать это в следующем сезоне, считает хоккейный эксперт Тимур Гаджимурадов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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