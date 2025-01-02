Раскрыта цель устроившего теракт в Новом Орлеане

Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар хотел убить свою семью и в последствии присоединиться к группировке ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России). Свои планы он озвучил в серии видеороликов, которую изучил телеканал CNN.
«В серии видеороликов подозреваемый в смертельном новогоднем нападении в Новом Орлеане рассказывал о планах убить свою семью и о снах, которые вдохновили его присоединиться к ИГИЛ*», — говорится в материале. Отмечается, что видео мужчина записал, когда ехал из своего дома в Техасе в Луизиану.
Теракт в Новом Орлеане произошел на Бурбон-стрит — преступник на пикапе въехал в толпу людей. В результате происшествия погибли 15 человек, еще десятки получили ранения. На данный момент известно, что мужчину застрелили сотрудники полиции. Также отмечается, что он имел при себе флаг ИГИЛ.
*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России
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