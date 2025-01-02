Раскрыта цель устроившего теракт в Новом Орлеане

Устроивший теракт в Новом Орлеане хотел убить свою семью и присоединиться в ИГ*
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Исполнитель теракта в Новом Орлеане хотел присоединиться к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ
Исполнитель теракта в Новом Орлеане хотел присоединиться к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ Фото:

Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар хотел убить свою семью и в последствии присоединиться к группировке ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России). Свои планы он озвучил в серии видеороликов, которую изучил телеканал CNN. 

«В серии видеороликов подозреваемый в смертельном новогоднем нападении в Новом Орлеане рассказывал о планах убить свою семью и о снах, которые вдохновили его присоединиться к ИГИЛ*», — говорится в материале. Отмечается, что видео мужчина записал, когда ехал из своего дома в Техасе в Луизиану.

Теракт в Новом Орлеане произошел на Бурбон-стрит — преступник на пикапе въехал в толпу людей. В результате происшествия погибли 15 человек, еще десятки получили ранения. На данный момент известно, что мужчину застрелили сотрудники полиции. Также отмечается, что он имел при себе флаг ИГИЛ. 

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России

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Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар хотел убить свою семью и в последствии присоединиться к группировке ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России). Свои планы он озвучил в серии видеороликов, которую изучил телеканал CNN.  «В серии видеороликов подозреваемый в смертельном новогоднем нападении в Новом Орлеане рассказывал о планах убить свою семью и о снах, которые вдохновили его присоединиться к ИГИЛ*», — говорится в материале. Отмечается, что видео мужчина записал, когда ехал из своего дома в Техасе в Луизиану. Теракт в Новом Орлеане произошел на Бурбон-стрит — преступник на пикапе въехал в толпу людей. В результате происшествия погибли 15 человек, еще десятки получили ранения. На данный момент известно, что мужчину застрелили сотрудники полиции. Также отмечается, что он имел при себе флаг ИГИЛ.  *ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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