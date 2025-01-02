Полиция получит право свободно заходить в квартиры мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За мигрантами в РФ будет вестись усиленный контроль
За мигрантами в РФ будет вестись усиленный контроль Фото:

В России с 5 марта вступит в силу закон, дающий сотрудникам полиции право на доступ в помещения, где проживают мигранты, попавшие под режим высылки. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля. Соответствующие нормы закреплены в тексте закона. 

«Полицейские в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС. 

Кроме того, полицейские будут иметь доступ к информации и документам от российских государственных органов и иностранных властей насчет мигрантов, включая данные, охраняемые законом, такие как коммерческая или банковская тайна. Они также смогут получать от банков информацию о счетах и операциях по ним.

В документе также прописано, что полиция получит возможность наблюдения за иностранными гражданами, попавшими под режим высылки, с использованием технических средств. Так, у правоохранителей будет доступ к данным телефонов, системам геолокации и платежным системам мигрантов.

С началом действия этого закона, то есть с 5 марта, также вводится специальный миграционный режим для иностранцев и лиц без гражданства, которые нарушили законодательство РФ или находятся в стране нелегально. Согласно режиму, мигранты будут ограничены в отдельных правах и свободах, и к ним будут применяться специальные меры федерального контроля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому иностранные граждане, нелегально находящие в стране, не смогут быть выдворены, если заключат контракт с Минобороны. Однако положения документа не будут действительны, если мигрант угрожает нацбезопасности РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 5 марта вступит в силу закон, дающий сотрудникам полиции право на доступ в помещения, где проживают мигранты, попавшие под режим высылки. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля. Соответствующие нормы закреплены в тексте закона.  «Полицейские в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.  Кроме того, полицейские будут иметь доступ к информации и документам от российских государственных органов и иностранных властей насчет мигрантов, включая данные, охраняемые законом, такие как коммерческая или банковская тайна. Они также смогут получать от банков информацию о счетах и операциях по ним. В документе также прописано, что полиция получит возможность наблюдения за иностранными гражданами, попавшими под режим высылки, с использованием технических средств. Так, у правоохранителей будет доступ к данным телефонов, системам геолокации и платежным системам мигрантов. С началом действия этого закона, то есть с 5 марта, также вводится специальный миграционный режим для иностранцев и лиц без гражданства, которые нарушили законодательство РФ или находятся в стране нелегально. Согласно режиму, мигранты будут ограничены в отдельных правах и свободах, и к ним будут применяться специальные меры федерального контроля. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому иностранные граждане, нелегально находящие в стране, не смогут быть выдворены, если заключат контракт с Минобороны. Однако положения документа не будут действительны, если мигрант угрожает нацбезопасности РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...