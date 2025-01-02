Полиция получит право свободно заходить в квартиры мигрантов

В России с 5 марта вступит в силу закон, дающий сотрудникам полиции право на доступ в помещения, где проживают мигранты, попавшие под режим высылки. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля. Соответствующие нормы закреплены в тексте закона.
«Полицейские в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.
Кроме того, полицейские будут иметь доступ к информации и документам от российских государственных органов и иностранных властей насчет мигрантов, включая данные, охраняемые законом, такие как коммерческая или банковская тайна. Они также смогут получать от банков информацию о счетах и операциях по ним.
В документе также прописано, что полиция получит возможность наблюдения за иностранными гражданами, попавшими под режим высылки, с использованием технических средств. Так, у правоохранителей будет доступ к данным телефонов, системам геолокации и платежным системам мигрантов.
С началом действия этого закона, то есть с 5 марта, также вводится специальный миграционный режим для иностранцев и лиц без гражданства, которые нарушили законодательство РФ или находятся в стране нелегально. Согласно режиму, мигранты будут ограничены в отдельных правах и свободах, и к ним будут применяться специальные меры федерального контроля.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому иностранные граждане, нелегально находящие в стране, не смогут быть выдворены, если заключат контракт с Минобороны. Однако положения документа не будут действительны, если мигрант угрожает нацбезопасности РФ.
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