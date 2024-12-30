Управляющая внука пермского экс-губернатора Игумнова оспаривает его денежные переводы

В арбитражный суд Пермского края поступило шесть заявлений от Яны Вебер. Она является финансовым управляющим бывшего депутата Михаила Арзуманова, внука экс-губернатора Геннадия Игумнова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
«Яны Вебер оспаривает сделки по переводу 4,6 млн рублей разным физическим лицам, включая граждан Пермского края и Свердловской области. Все заявления пока оставлены без движения из-за недочетов. Ранее она выявила, что экс-депутат в период с 31 октября 2022 года по 29 октября 2023 года перечислил с помощью банковских приложений различным физическим лицам более 17, 813 млн рублей», — пишет издание.
Ранее URA.RU сообщало, что 23 мая Михаил Арзуманов, бывший депутат краевого заксобрания, признан банкротом. В отношении Арзуманова введена процедура реструктуризации долгов. Она запущена по заявлению действующего депутата законодательного собрания Пермского края Геннадия Шилова. Он в период с 2017 по 2018 годы без поручительства и залога имущества предоставил Арзуманову три займа. Должник лишь частично оплатил проценты по одному из них. В результате кредитор направил в суд заявление о банкротстве Арзуманова. Шилов, учитывая проценты и курс доллара США на январь 2024 года, обозначил свои требования в 340 млн рублей. Эта сумма включена в реестр кредиторов.
Михаил Арзуманов — внук губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, возглавлявшего регион с 1996 по 2000 год. В период с 2016 по 2021 год Арзуманов был депутатом регионального парламента. Геннадий Шилов является действующим депутатом законодательного собрания Пермского края всех четырех созывов. По данным СМИ, Арзуманов сейчас находится за границей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!