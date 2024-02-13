Внук пермского экс-губернатора Игумнова задолжал коллекторам

Коллекторы просят суд включить их требования в реестр кредиторов должника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от коллекторского агентства «Филберт». Эта организация просит суд о включении ее в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве Михаила Арзуманова, который является внуком экс-губернатора Геннадия Игумнова. Сумма долга Арзуманова перед коллекторами составляет 180 тысяч рублей.

«ООО «Профессиональная коллекторская организация «Филберт» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника. Требования на сумму 180 тысяч рублей к должнику Арзуманову Михаилу Александровичу. Арбитражный суд Пермского края определил — заявление ООО ПКО «Филберт» принять к производству. Назначить его рассмотрение на 18 марта 2024 года», — указано в картотеке суда.

В документах суда также сообщается, что в отношении Михаила Арзуманова введена процедура реструктуризации долгов. Она запущена по заявлению действующего депутата законодательного собрания Пермского края Геннадия Шилова. Он в период с 2017 по 2018 годы без поручительства и залога имущества предоставил Арзуманову три займа. Должник лишь частично оплатил проценты по одному из них. В результате кредитор направил в суд заявление о банкротстве Арзуманова. Шилов, учитывая проценты и курс доллара США на январь 2024 года, обозначил свои требования в 340 млн рублей. Эта сумма включена в реестр кредиторов.

Михаил Арзуманов — внук губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, возглавлявшего регион с 1996 по 2000 год. В период с 2016 по 2021 год Арзуманов был депутатом регионального парламента. Геннадий Шилов является действующим депутатом законодательного собрания Пермского края всех четырех созывов.