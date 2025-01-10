Алаудинов призвал к жестким мерам против иноагентов

Лица со статусом иноагентов должны быть лишены всего имущества, заработанного в России. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Любой человек, который работает против России, должен быть готов к тому, что он лишится всего, что он здесь заработал. Осознание лучше всего приходит, когда бьют по карману. Ой как приходит, вы не поверите», — заявил Алаудинов в интервью NEWS.ru. Он выразил мнение, что необходимо донести до определенных лиц, что проживание в роскошных особняках и получение миллиардов в нашей стране, с последующим ее очернением, недопустимо.
По его словам, Россия преобразилась и теперь представляет собой совершенно иное государство и здесь должны находиться только те, кто готов служить интересам нашей страны, для остальных здесь нет места. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в России остаются лица, которые пока не признаны иноагентами, но их действия также вредят стране. По его мнению, необходимо выявлять таких людей и применять строгие меры наказания. Алаудинов уверен, что решительность в действиях поможет вернуть всех к осознанию ответственности перед страной.
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