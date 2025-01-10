Алаудинов призвал к жестким мерам против иноагентов

Алаудинов: иноагенты должны потерять все, что у них есть
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Алаудинов призвал лишить иноагентов имущества в России
Алаудинов призвал лишить иноагентов имущества в России Фото:

Лица со статусом иноагентов должны быть лишены всего имущества, заработанного в России. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Любой человек, который работает против России, должен быть готов к тому, что он лишится всего, что он здесь заработал. Осознание лучше всего приходит, когда бьют по карману. Ой как приходит, вы не поверите», — заявил Алаудинов в интервью NEWS.ru. Он выразил мнение, что необходимо донести до определенных лиц, что проживание в роскошных особняках и получение миллиардов в нашей стране, с последующим ее очернением, недопустимо.

По его словам, Россия преобразилась и теперь представляет собой совершенно иное государство и здесь должны находиться только те, кто готов служить интересам нашей страны, для остальных здесь нет места. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в России остаются лица, которые пока не признаны иноагентами, но их действия также вредят стране. По его мнению, необходимо выявлять таких людей и применять строгие меры наказания. Алаудинов уверен, что решительность в действиях поможет вернуть всех к осознанию ответственности перед страной.

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Лица со статусом иноагентов должны быть лишены всего имущества, заработанного в России. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Любой человек, который работает против России, должен быть готов к тому, что он лишится всего, что он здесь заработал. Осознание лучше всего приходит, когда бьют по карману. Ой как приходит, вы не поверите», — заявил Алаудинов в интервью NEWS.ru. Он выразил мнение, что необходимо донести до определенных лиц, что проживание в роскошных особняках и получение миллиардов в нашей стране, с последующим ее очернением, недопустимо. По его словам, Россия преобразилась и теперь представляет собой совершенно иное государство и здесь должны находиться только те, кто готов служить интересам нашей страны, для остальных здесь нет места. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в России остаются лица, которые пока не признаны иноагентами, но их действия также вредят стране. По его мнению, необходимо выявлять таких людей и применять строгие меры наказания. Алаудинов уверен, что решительность в действиях поможет вернуть всех к осознанию ответственности перед страной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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