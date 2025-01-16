Волонтеры пожаловались на головную боль и тошноту из-за мазута в Черном море

Волонтёры, занимающиеся очисткой пляжей Анапы от мазута, нередко обращаются за медицинской помощью из-за головной боли и тошноты. Об этом сообщила фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина.
«Люди чаще всего приходят с жалобами на хронические заболевания, небольшие травмы и порезы. Также нередки обращения с жалобами на головную боль и тошноту», — приводит РИА Новости заявление Лящиной.
При этом отмечается, что серьезные проблемы со здоровьем у волонтеров в медпункте, расположенном на «Белом пляже» в поселке Джемете Анапы, не были зарегистрированы. Ранее волонтерам «Единой России» поставили масштабную цель по очистке Черного моря от мазута. Полностью очистить пляжи от мазута хотят до начала курортного сезона.
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