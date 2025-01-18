Азовское море считается внутренним морем РФ после воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в сентябре 2022 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, любые попытки претендовать на эту акваторию будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела России и будут пресекаться.
«После воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться» — передает слова Захаровой telegram-канал МИД РФ.
Представитель российского ведомства предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит», что сотрудничество в Азовском море не будет возможным ни для Великобритании, ни для Украины. Это заявление стало ответом на подписание соглашения о 100-летнем партнерстве между Лондоном и Киевом.
Документ охватывает широкий спектр областей, включая торговлю, науку и энергетику, а также содержит разделы, относящиеся к обороне. Среди прочего, было достигнуто соглашение о создании партнерства в сфере морской безопасности, направленного на усиление безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.
По словам Захаровой, соглашение отражает долгосрочные амбиции Лондона укрепить свое присутствие в этих морских регионах, особенно в Азово-Черноморском бассейне. В то же время, Киеву предоставлена роль, которая, несмотря на его геополитические амбиции, остается в основном вспомогательной, подчеркнула официальный представитель МИД.
Ранее крымский политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что Украина стала колонией Великобритании после подписания договора о 100-летнем партнерстве, пишет RT. По словам эксперта, соглашение создает впечатление, что сатира оживает и превращается в реальность, делая Киев уязвимым и зависимым от Лондона. Джаралла заключил, что хотя этот договор кажется амбициозным, вероятно, он не будет действовать долго после ухода его подписантов, поскольку народы обеих стран могут отклонить его.
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