Конкурс пройдет в Ярославле в апреле (архивное фото)
Анна Попова из Челябинска стала участницей Всероссийского конкурса красоты «Золотая корона России-2025». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Участница №10. Попова Анна, город Челябинск», — говорится в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».
Конкурс красоты «Золотая корона России-2025» состоится с 16 по 19 апреля в Ярославле. Участницы поборются за титулы Miss, Missis, Missis Classic, Grand Missis. Все финалистки получают в подарок корону ручной работы, говорится на сайте организаторов.
Анна Попова из Челябинска
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