20 января 2025

Челябинка стала участницей конкурса красоты «Золотая корона России-2025». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Конкурс пройдет в Ярославле в апреле (архивное фото) Фото:

Анна Попова из Челябинска стала участницей Всероссийского конкурса красоты «Золотая корона России-2025». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Участница №10. Попова Анна, город Челябинск», — говорится в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс красоты «Золотая корона России-2025» состоится с 16 по 19 апреля в Ярославле. Участницы поборются за титулы Miss, Missis, Missis Classic, Grand Missis. Все финалистки получают в подарок корону ручной работы, говорится на сайте организаторов.

Анна Попова из Челябинска
Анна Попова из Челябинска

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анна Попова из Челябинска стала участницей Всероссийского конкурса красоты «Золотая корона России-2025». Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Участница №10. Попова Анна, город Челябинск», — говорится в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Конкурс красоты «Золотая корона России-2025» состоится с 16 по 19 апреля в Ярославле. Участницы поборются за титулы Miss, Missis, Missis Classic, Grand Missis. Все финалистки получают в подарок корону ручной работы, говорится на сайте организаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...