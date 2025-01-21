В РПЦ отреагировали на слова протоиерея, который связал удары HIMARS по РФ с карой за аборты

Медийным личностям важно тщательно подбирать слова в своих высказываниях. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Такое заявление он сделал из-за комментариев протоиерея Андрея Ткачева, который связал ракетные удары HIMARS по России с божественным наказанием за аборты.
«Особенно это связано с подачей в современном медиапространстве информации, потому что, когда вы слышите несколько фраз, они могут производить шокирующее действие на слушателя, а когда вы смотрите контекст, то впечатление немножко меняется. С последними высказываниями отца Андрея это тоже так, хотя, с моей точки зрения, это никак не отменяет для него и для любого из нас необходимости сто раз подумать, прежде чем приводить какой-то яркий пример», — заявил Легойда. Его слова передает РБК.
Владимир Легойда также описал Ткачева как талантливого и активного человека, но склонного к эмоциональным высказываниям, которые могут переступать границы дозволенного. Представитель РПЦ поделился, что с начала своей работы в 2009 году, по совету патриарха Московского и всея Руси Кирилла, он всегда старается осознавать высокую ответственность за каждое произнесенное слово и призвал всех придерживаться этого правила.
Ранее протоиерей Ткачев обвинил россиян в провоцировании украинских ударов HIMARS по городам РФ. Он связал эти атаки с абортами: по его мнению, удары являются наказанием. В своем выступлении протоиерей заявил, что аборты уносят больше жизней, чем боевые конфликты. Также священник выразил мнение, что причиной конфликтов является самоудовлетворение, утверждая, что единственно допустимым местом для мужского семени должно быть лоно его жены, и предостерегая, что в противном случае это приведет к кровопролитию и войне.
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