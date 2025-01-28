Киркоров с Орбакайте выступили на еврейской свадьбе в Нью-Йорке

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Киркоров с Орбакайте выступили на еврейской свадьбе
Киркоров с Орбакайте выступили на еврейской свадьбе Фото:

Российские артисты Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте стали звездами вечера на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Мероприятие прошло на одной из самых известных свадебных площадок города — Da Mikele Illagio.

«Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке», — сообщил telegram-канал Shot. В числе выступивших на празднике были и другие известные артисты, но особенно запомнился гостям Киркоров. Во время выступления он исполнил песни на нескольких языках, включая азербайджанский и иврит. Специально для невесты со сцены прозвучала знаменитая песня «Дива», а также композиция на азербайджанском языке и «Хава нагила».

Кроме того, на свадьбе также присутствовали известные исполнители, такие как Ангелина Каплан, Артур Амирян и израильский певец Ицик Орлев. Пару композиций исполнила и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.  Орбакайте исполнила сольно композицию «Я не отдам тебя никому», которую она когда-то пела в дуэте с Авраамом Руссо, а также представила публике песню «Мой мир» среди прочих.

На свадебном торжестве присутствовала известная организатор мероприятий Алена Галушко. Она специализируется на прокате артистов из стран Содружества Независимых Государств в Соединенные Штаты, а также на проведении различных праздничных событий.

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Российские артисты Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте стали звездами вечера на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Мероприятие прошло на одной из самых известных свадебных площадок города — Da Mikele Illagio. «Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке», — сообщил telegram-канал Shot. В числе выступивших на празднике были и другие известные артисты, но особенно запомнился гостям Киркоров. Во время выступления он исполнил песни на нескольких языках, включая азербайджанский и иврит. Специально для невесты со сцены прозвучала знаменитая песня «Дива», а также композиция на азербайджанском языке и «Хава нагила». Кроме того, на свадьбе также присутствовали известные исполнители, такие как Ангелина Каплан, Артур Амирян и израильский певец Ицик Орлев. Пару композиций исполнила и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.  Орбакайте исполнила сольно композицию «Я не отдам тебя никому», которую она когда-то пела в дуэте с Авраамом Руссо, а также представила публике песню «Мой мир» среди прочих. На свадебном торжестве присутствовала известная организатор мероприятий Алена Галушко. Она специализируется на прокате артистов из стран Содружества Независимых Государств в Соединенные Штаты, а также на проведении различных праздничных событий.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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