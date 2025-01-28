Нападающий челябинского ХК «Трактор» Максим Шабанов в матче против «Куньлунь Ред Стар» принял участие во всех трех голах команды и обновил рекорд клуба по набранным очкам. Теперь в копилке форварда 51 результативное действие, сообщает пресс-служба «Трактора».
«Эту машину не остановить. Максим Шабанов обновил личный и клубный рекорды по очкам в одной „регулярке“ КХЛ. Дерзай и дальше, Макс», — сообщает пресс-служба клуба на своем сайте.
Увы, усилия Шабанова не помогли команде победить. Челябинцы выдали впечатляющий камбэк, вернувшись в игру после трех пропущенных шайб, но вырвать победу в овертайме у них не получилось. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу китайского клуба.
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