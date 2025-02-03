Основатель «Четвертого канала» прокомментировал слухи о побеге

Бывший вице-президент МТС, экс-генпродюсер онлайн-кинотеатра KION и основатель «Четвертого канала» (Екатеринбург) Игорь Мишин догадывался, что к нему придут с обысками. Но, несмотря на это, бежать не планировал, признался в интервью журналистке Ксении Собчак герой выпуска.
«Подсказки были весь год, что это возможно, — на каком-то эзотерическом, мистическом уровне. Супруга видела сон за день до этого, что в дом пришло много гостей, а я умом понимал без всяких снов, что придут. Я за этот год раз шесть или семь пересекал границу Российской Федерации, мысли [уехать из страны] не было ни разу. Это моя земля, моя страна», — сказал Мишин.
Обыски в доме Мишина прошли 21 ноября 2024 года. Согласно одной из версий, Мишина проверяли на связь с галеристом Маратом Гельманом (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Продюсер подтвердил, что по этому делу к нему и приходили, но он находится в статусе свидетеля. Примерно через неделю после обысков Мишин покинул пост генпродюсера KION и ушел из медиабизнеса — «из-за критики и травли».
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