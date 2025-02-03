Основатель «Четвертого канала» прокомментировал слухи о побеге

Основатель «Четвертого канала» Мишин не планировал бежать перед обысками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После обысков Игорь Мишин по делу проходит как свидетель
После обысков Игорь Мишин по делу проходит как свидетель Фото:

Бывший вице-президент МТС, экс-генпродюсер онлайн-кинотеатра KION и основатель «Четвертого канала» (Екатеринбург) Игорь Мишин догадывался, что к нему придут с обысками. Но, несмотря на это, бежать не планировал, признался в интервью журналистке Ксении Собчак герой выпуска.

«Подсказки были весь год, что это возможно, — на каком-то эзотерическом, мистическом уровне. Супруга видела сон за день до этого, что в дом пришло много гостей, а я умом понимал без всяких снов, что придут. Я за этот год раз шесть или семь пересекал границу Российской Федерации, мысли [уехать из страны] не было ни разу. Это моя земля, моя страна», — сказал Мишин.

Обыски в доме Мишина прошли 21 ноября 2024 года. Согласно одной из версий, Мишина проверяли на связь с галеристом Маратом Гельманом (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Продюсер подтвердил, что по этому делу к нему и приходили, но он находится в статусе свидетеля. Примерно через неделю после обысков Мишин покинул пост генпродюсера KION и ушел из медиабизнеса — «из-за критики и травли». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший вице-президент МТС, экс-генпродюсер онлайн-кинотеатра KION и основатель «Четвертого канала» (Екатеринбург) Игорь Мишин догадывался, что к нему придут с обысками. Но, несмотря на это, бежать не планировал, признался в интервью журналистке Ксении Собчак герой выпуска. «Подсказки были весь год, что это возможно, — на каком-то эзотерическом, мистическом уровне. Супруга видела сон за день до этого, что в дом пришло много гостей, а я умом понимал без всяких снов, что придут. Я за этот год раз шесть или семь пересекал границу Российской Федерации, мысли [уехать из страны] не было ни разу. Это моя земля, моя страна», — сказал Мишин. Обыски в доме Мишина прошли 21 ноября 2024 года. Согласно одной из версий, Мишина проверяли на связь с галеристом Маратом Гельманом (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Продюсер подтвердил, что по этому делу к нему и приходили, но он находится в статусе свидетеля. Примерно через неделю после обысков Мишин покинул пост генпродюсера KION и ушел из медиабизнеса — «из-за критики и травли». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...