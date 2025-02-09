Mash: группа «Бумбокс» отказалась петь на русском языке

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Украинская группа «Бумбокс» больше не исполняет песен на русском языке, сообщил Mash
Украинская группа «Бумбокс» больше не исполняет песен на русском языке, сообщил Mash Фото:
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Украинская хип-хоп группа «Бумбокс» больше не будет петь на русском языке. Выступать перед россиянами группа также не будет, пишет telegram-канал Mash. 

«Украинская группа „Бумбокс“ отказалась от песен на русском языке. Нетленочка „Вахтерам“ — теперь только на мове», — говорится в публикации. Там отметили, что выступлений перед русскими теперь также можно не ждать.

По информации telegram-канала, вокалист группы Андрей Хлывнюк служил в военной разведке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что музыкант был ранен при обстреле: его лицо пострадало из-за взрыва мины. 

За отказ петь на русском языке, власти Украины дали группе добро выезжать из страны. «Бумбоксу» одобрили тур по Европе с остановками в Германии, Дании и на Кипре.

Прежде «Бумбокс» соглашалась на выступления за фиксированную сумму в размере 15 тысяч долларов, к которым добавлялись расходы в пять тысяч долларов за 45-минутный концерт из 10 треков.

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Украинская хип-хоп группа «Бумбокс» больше не будет петь на русском языке. Выступать перед россиянами группа также не будет, пишет telegram-канал Mash.  «Украинская группа „Бумбокс“ отказалась от песен на русском языке. Нетленочка „Вахтерам“ — теперь только на мове», — говорится в публикации. Там отметили, что выступлений перед русскими теперь также можно не ждать. По информации telegram-канала, вокалист группы Андрей Хлывнюк служил в военной разведке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что музыкант был ранен при обстреле: его лицо пострадало из-за взрыва мины.  За отказ петь на русском языке, власти Украины дали группе добро выезжать из страны. «Бумбоксу» одобрили тур по Европе с остановками в Германии, Дании и на Кипре. Прежде «Бумбокс» соглашалась на выступления за фиксированную сумму в размере 15 тысяч долларов, к которым добавлялись расходы в пять тысяч долларов за 45-минутный концерт из 10 треков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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