Mash: группа «Бумбокс» отказалась петь на русском языке

Украинская хип-хоп группа «Бумбокс» больше не будет петь на русском языке. Выступать перед россиянами группа также не будет, пишет telegram-канал Mash.
«Украинская группа „Бумбокс“ отказалась от песен на русском языке. Нетленочка „Вахтерам“ — теперь только на мове», — говорится в публикации. Там отметили, что выступлений перед русскими теперь также можно не ждать.
По информации telegram-канала, вокалист группы Андрей Хлывнюк служил в военной разведке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что музыкант был ранен при обстреле: его лицо пострадало из-за взрыва мины.
За отказ петь на русском языке, власти Украины дали группе добро выезжать из страны. «Бумбоксу» одобрили тур по Европе с остановками в Германии, Дании и на Кипре.
Прежде «Бумбокс» соглашалась на выступления за фиксированную сумму в размере 15 тысяч долларов, к которым добавлялись расходы в пять тысяч долларов за 45-минутный концерт из 10 треков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.