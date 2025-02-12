«Остается только бокс»: адвокаты и журналисты выясняли отношения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла первая большая встреча адвокатов и журналистов

12 февраля 2025 в 16:44 Размер текста - 17 +

У журналистов редко получается поговорить с адвокатами неформально Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге прошел масштабный круглый стол адвокатов и журналистов. На нем обе стороны высказали претензии, поделились горьким опытом взаимодействия и задали друг другу острые вопросы. Не обошлось и без горячих споров. Участником мероприятия стал корреспондент URA.RU. Оно прошло в здании адвокатской палаты Свердловской области на улице Тургенева, 28. «Мы хотим в прямом диалоге обсудить, какие проблемы препятствуют нашему взаимодействию. Познакомить между собой адвокатов и журналистов, работающих в криминальной тематике. Найти способы для оптимального взаимодействия, в общем, хотим разорвать этот вакуум», — начал адвокат Сергей Колосовский. Сергей Колосовский — именитый и звездный адвокат Фото: Анна Майорова © URA.RU Он выступил модератором со стороны своего сообщества. А «голосом» журналистов был Евгений Енин (ОТВ). Слово передали юристу, которая наотрез отказывается общаться со СМИ. «Был случай. Я общалась с клиентом в суде. Он был в клетке. И говорил мне список вещей, которые ему нужны в СИЗО. На следующий день это все вышло в прессе, то есть нас просто подслушали. Зачем это нужно было печатать? И второй случай. Клиенту позвонили журналисты, представились другими людьми, позвали на встречу. А на ней потом оказались люди с камерами», — пожаловалась она. Присутствующие корреспонденты согласились, что ситуации неприемлемые, но попросили не проецировать это на всех журналистов. «Давайте прекратим. Просто скажите журналистам, что нужно принести в СИЗО», — пошутил Колосовский и погасил тему. Многие криминальные журналисты не смогли прийти на встречу из-за суда над авторитетом (фото архивное) Фото: Илья Московец © URA.RU «Вы вообще знаете об адвокатской тайне? Что входит в этот перечень? К примеру, вы поймали на улице адвоката, спросили, есть ли у него такой-то доверитель? И он ответил вам, что есть. Это нарушение с его стороны», — продолжил адвокат Максим Колесников. Корреспонденты призвали юристов идти на контакт. «Силовики зачастую не комментируют темы. Ссылаются на некую тайну следствия. У вас есть шанс выйти первыми, дать позицию. И с вас пойдет раскачка. Вы зададите тон новостям по теме», — отметил корреспондент. «„Тайна следствия“ это сериал такой был. Это не проблема», — вновь отшутился Колосовский. Своим опытом общения с защитниками поделился корреспондент ЕАН Александр Лукманов: «У меня была ситуация, когда адвокат дал мне комментарий. А потом перезвонил и сказал, что он этого не говорил. Просто нагло врал мне в глаза». Адвокатскую палату Игорь Путинцев возглавляет с 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Закончить полуторачасовой диалог взялся президент свердловской Адвокатской палаты Игорь Путинцев. «Мы поняли, что вы (журналисты — прим. ред.) люди открытые. И мы открытые. Но если мы не можем быстро помочь вам, то не обижайтесь. Ситуации бывают разные. Мы собрались здесь — это очень хорошо. Обсудили проблемы, к чему-то пришли. Остается только бокс», — высказался он, вспоминая случившиеся словесные баталии. По итогам встречи Колосовский заявил URA.RU, что такое мероприятие — первое в России. «Все прошло успешно. Вот то, как люди настороженно смотрели друг на друга в самом начале и как живенько стали общаться в конце, — показывает, как все прошло успешно. Мы подумаем о том, чтобы провести летом такую же встречу, но масштабнее», — анонсировал адвокат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошел масштабный круглый стол адвокатов и журналистов. На нем обе стороны высказали претензии, поделились горьким опытом взаимодействия и задали друг другу острые вопросы. Не обошлось и без горячих споров. Участником мероприятия стал корреспондент URA.RU. Оно прошло в здании адвокатской палаты Свердловской области на улице Тургенева, 28. «Мы хотим в прямом диалоге обсудить, какие проблемы препятствуют нашему взаимодействию. Познакомить между собой адвокатов и журналистов, работающих в криминальной тематике. Найти способы для оптимального взаимодействия, в общем, хотим разорвать этот вакуум», — начал адвокат Сергей Колосовский. Он выступил модератором со стороны своего сообщества. А «голосом» журналистов был Евгений Енин (ОТВ). Слово передали юристу, которая наотрез отказывается общаться со СМИ. «Был случай. Я общалась с клиентом в суде. Он был в клетке. И говорил мне список вещей, которые ему нужны в СИЗО. На следующий день это все вышло в прессе, то есть нас просто подслушали. Зачем это нужно было печатать? И второй случай. Клиенту позвонили журналисты, представились другими людьми, позвали на встречу. А на ней потом оказались люди с камерами», — пожаловалась она. Присутствующие корреспонденты согласились, что ситуации неприемлемые, но попросили не проецировать это на всех журналистов. «Давайте прекратим. Просто скажите журналистам, что нужно принести в СИЗО», — пошутил Колосовский и погасил тему. «Вы вообще знаете об адвокатской тайне? Что входит в этот перечень? К примеру, вы поймали на улице адвоката, спросили, есть ли у него такой-то доверитель? И он ответил вам, что есть. Это нарушение с его стороны», — продолжил адвокат Максим Колесников. Корреспонденты призвали юристов идти на контакт. «Силовики зачастую не комментируют темы. Ссылаются на некую тайну следствия. У вас есть шанс выйти первыми, дать позицию. И с вас пойдет раскачка. Вы зададите тон новостям по теме», — отметил корреспондент. «„Тайна следствия“ это сериал такой был. Это не проблема», — вновь отшутился Колосовский. Своим опытом общения с защитниками поделился корреспондент ЕАН Александр Лукманов: «У меня была ситуация, когда адвокат дал мне комментарий. А потом перезвонил и сказал, что он этого не говорил. Просто нагло врал мне в глаза». Закончить полуторачасовой диалог взялся президент свердловской Адвокатской палаты Игорь Путинцев. «Мы поняли, что вы (журналисты — прим. ред.) люди открытые. И мы открытые. Но если мы не можем быстро помочь вам, то не обижайтесь. Ситуации бывают разные. Мы собрались здесь — это очень хорошо. Обсудили проблемы, к чему-то пришли. Остается только бокс», — высказался он, вспоминая случившиеся словесные баталии. По итогам встречи Колосовский заявил URA.RU, что такое мероприятие — первое в России. «Все прошло успешно. Вот то, как люди настороженно смотрели друг на друга в самом начале и как живенько стали общаться в конце, — показывает, как все прошло успешно. Мы подумаем о том, чтобы провести летом такую же встречу, но масштабнее», — анонсировал адвокат.