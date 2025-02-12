Российских пользователей научат безопасному поведению в интернете

Ко Всемирному дню безопасного интернета в России разработали урок английского, посвященный основным правилам безопасных покупок в онлайне. Над материалами совместно работали онлайн-школа английского языка Skyeng и компания «Авито». Как рассказали URA.RU в пресс-службе классифайда, в ходе урока ученики также освоят новую лексику.
«В сегодняшней реальности технологии уже проникли практически во все сферы нашей жизни, а люди разного возраста каждый день проводят по несколько часов за компьютерами и смартфонами. В таких условиях безопасно пользоваться интернетом не менее важно, чем запирать дверь дома», — прокомментировала идею совместного урока senior IT security manager Skyeng Ирина Кекелева.
Специально для урока эксперты классифайда разработали материалы об основах цифровой гигиены, которые охватывают все основные термины и инструменты защиты. В свою очередь специалисты онлайн-школы подготовили урок по английскому для учеников с разным уровнем знания языка.
Пользователи узнают о главных особенностях работы классифайдов, выучат, что такое фрод и социальная инженерия, какие технологии от них защищают, на что ориентироваться при выборе продавца в сети и как избежать недоразумений при взаимодействии в интернете. Урок включает в себя тексты, аудирование, устное и письменное обсуждение темы безопасных сделок, а также тестирование по правилам безопасности.
«Особенность онлайн-школ — это возможность узнавать новое детям и взрослым в простой игровой форме. Мы уверены, что тема безопасных сделок не оставит равнодушными как учеников, так и преподавателей школы, и все смогут прокачать навыки цифровой гигиены одновременно с языковыми», — отметила директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.
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