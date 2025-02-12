12 февраля 2025

Судимая челябинка проникла в школу с помощью поддельной справки

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пришла работать в школу, имея судимость за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка
Женщина пришла работать в школу, имея судимость за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка Фото:

Имеющая судимость жительница Красноармейского района Челябинской область устроилась работать в школу. Для этого она подделала справку об отсутствии проблем с законом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за свои действия она получила 20-тысячный штраф.

«Подсудимая, являясь ранее судимой по ст.156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, неустановленным способом получила заведомо подложную справку об отсутствии судимости. Ее она предоставила с пакетом документов для трудоустройства в МОУ „Канашевская СОШ“», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

При этом согласно сведениям ИЦ ГУ МВД России по региону справка о судимости женщине не выдавалась. В суде женщина призналась в содеянном. Ее признали виновной по ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), в качестве наказания ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Имеющая судимость жительница Красноармейского района Челябинской область устроилась работать в школу. Для этого она подделала справку об отсутствии проблем с законом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за свои действия она получила 20-тысячный штраф. «Подсудимая, являясь ранее судимой по ст.156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, неустановленным способом получила заведомо подложную справку об отсутствии судимости. Ее она предоставила с пакетом документов для трудоустройства в МОУ „Канашевская СОШ“», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. При этом согласно сведениям ИЦ ГУ МВД России по региону справка о судимости женщине не выдавалась. В суде женщина призналась в содеянном. Ее признали виновной по ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), в качестве наказания ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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