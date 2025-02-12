Судимая челябинка проникла в школу с помощью поддельной справки

Имеющая судимость жительница Красноармейского района Челябинской область устроилась работать в школу. Для этого она подделала справку об отсутствии проблем с законом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за свои действия она получила 20-тысячный штраф.
«Подсудимая, являясь ранее судимой по ст.156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, неустановленным способом получила заведомо подложную справку об отсутствии судимости. Ее она предоставила с пакетом документов для трудоустройства в МОУ „Канашевская СОШ“», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
При этом согласно сведениям ИЦ ГУ МВД России по региону справка о судимости женщине не выдавалась. В суде женщина призналась в содеянном. Ее признали виновной по ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), в качестве наказания ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
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