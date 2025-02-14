РБК: почти половина россиян отказалась честно делить наследство между детьми

Почти половина граждан России не считает нужным делить наследство между детьми поровну. Это следует из итогов опроса группы «Ренессанс Страхование».
«Больше половины опрошенных считают, что если детей несколько, то доля между ними должна делиться поровну. С ними не согласны 46% россиян», — передает данные исследования РБК. Согласно ответам, приоритет будет отдаваться тому ребенку, который больше нуждается в наследстве.
Братьев и сестер в качестве наследников рассматривают лишь 15% опрошенных. Мужа или жену меньше — 11%. Чаще всего в качестве наследства рассматриваются квартиры (22%), личные накопления (18%) и загородный дом (15%). В опросе участвовали более тысячи россиян старше 18 лет из крупных городов.
Ранее стало известно, что подавляющее большинство опрошенных граждан РФ не думают о накоплениях к старости. 43% из этого числа рассчитывают на помощь государства, а более половины — на поддержку близких.
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