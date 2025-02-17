Захарова прокомментировала слова расплакавшегося главы Мюнхенской конференции о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слезы председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена, на выступлении могли быть либо попыткой продемонстрировать силу через слабость, либо проявлением неискренности. Она также критично отозвалась о заявлении Хойсгена о том, что мир не должен идти на уступки России, сравнивая ситуацию с политикой умиротворения нацистской Германии в 1930-х годах.
«Хойсгена понесло безудержно, и он сказал, что [президент России Владимир] Путин „реагирует только на силу“, а потом… заплакал. То ли, чтобы показать силу слабости. Но это, вроде, женская история. То ли от собственного очередного вранья», — написала Захарова в telegram-канале.
Кристоф Хойсген заплакал на Мюнхенской конференции из-за разногласий с США в некоторых вопросах. После этого он спустился в зал под аплодисменты.
Кроме того, Мария Захарова напомнила, что 30 сентября 1938 года лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии подписали документ, в результате которого Чехословакия была вынуждена отдать Судетскую область Германии. Она подчеркнула, что чехословацкие представители были приглашены на подписание уже после принятия решения, лишив их возможности выразить возражения. При этом, по словам Захаровой, он не упомянул ключевые детали событий тех лет, связанных с Мюнхенским соглашением. Она отметила, что таким образом был запущен маховик Второй Мировой войны.
Также Мария Захарова охарактеризовала конференцию как «утренник в психдиспансере». В целом она предложила иронически давать молоко всем, кто следил за ее ходом из-за перенапряжения и стресса, вызванных обсуждаемыми темами.
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