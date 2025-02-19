The Guardian узнала, как скандальный экс-премьер Британии зарабатывает деньги на жизнь

The Guardian: Джонсон берет деньги за селфи с собой
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Джонсон начал брать деньги за фото с собой
Джонсон начал брать деньги за фото с собой Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал брать деньги за возможность сфотографироваться с ним до и после публичных мероприятий. Об этом сообщают британские издания.

«Борис Джонсон взимает 121 фунт стерлингов (13 756,8 рубля — прим. URA.RU) за рукопожатие и фотографию перед живым выступлением в Эдинбурге», — пишет The Guardian. На предстоящем мероприятии «Вечер с Борисом Джонсоном» в Эдинбурге, которое запланировано на 2 сентября, организаторы предлагают билеты, включающие личное общение с Джонсоном.

Команда бывшего главы правительства предлагает к покупке билеты, предоставляющие уникальную возможность лично пожать руку экс-премьеру и сделать с ним совместное фото. Цена каждого такого билета установлена как раз в размере 121 фунта стерлингов.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал брать деньги за возможность сфотографироваться с ним до и после публичных мероприятий. Об этом сообщают британские издания. «Борис Джонсон взимает 121 фунт стерлингов (13 756,8 рубля — прим. URA.RU) за рукопожатие и фотографию перед живым выступлением в Эдинбурге», — пишет The Guardian. На предстоящем мероприятии «Вечер с Борисом Джонсоном» в Эдинбурге, которое запланировано на 2 сентября, организаторы предлагают билеты, включающие личное общение с Джонсоном. Команда бывшего главы правительства предлагает к покупке билеты, предоставляющие уникальную возможность лично пожать руку экс-премьеру и сделать с ним совместное фото. Цена каждого такого билета установлена как раз в размере 121 фунта стерлингов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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