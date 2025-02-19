The Guardian узнала, как скандальный экс-премьер Британии зарабатывает деньги на жизнь

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал брать деньги за возможность сфотографироваться с ним до и после публичных мероприятий. Об этом сообщают британские издания.
«Борис Джонсон взимает 121 фунт стерлингов (13 756,8 рубля — прим. URA.RU) за рукопожатие и фотографию перед живым выступлением в Эдинбурге», — пишет The Guardian. На предстоящем мероприятии «Вечер с Борисом Джонсоном» в Эдинбурге, которое запланировано на 2 сентября, организаторы предлагают билеты, включающие личное общение с Джонсоном.
Команда бывшего главы правительства предлагает к покупке билеты, предоставляющие уникальную возможность лично пожать руку экс-премьеру и сделать с ним совместное фото. Цена каждого такого билета установлена как раз в размере 121 фунта стерлингов.
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