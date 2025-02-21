Какие налоги ввели с 1 января 2025 года: список изменений, кого коснется

В России с 1 января 2025 года начали действовать новые правила в налоговом кодексе, ставшие первыми крупными обновлениями за последние 25 лет. Среди изменений — новая шкала для расчета НДФЛ и увеличенный налог для IT-компаний. Кроме того, владельцев бань, теплиц и сараев обяжут платить новые отчисления. Подробнее о новых правилах в системе налогообложения РФ и о том, как платить налоги — в материале URA.RU.
НДС
Как сообщили в «СберБизнесе», с 1 января 2025 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН) и имеющие годовой доход свыше 60 млн рублей, должны будут платить (налог на добавленную стоимость) НДС. У них будет выбор: либо применять УСН вместе с НДС в размере 20% с возможностью применения вычетов по НДС, либо платить УСН с НДС по ставке 5% или 7% в зависимости от уровня доходов. 5% будут применяться при доходе от 60 до 250 млн рублей, а ставка в 7% — при доходе от 250 до 450 млн рублей.
Кроме того, переходный режим 2024 года с повышенными ставками — 8% для УСН «Доходы» и 20% для УСН «Доходы минус расходы» будет отменен. Плательщикам необходимо будет ежеквартально подавать отчетность и оплачивать бухгалтерские услуги. Для некоторых предпринимателей может оказаться выгоднее перейти на общую систему налогообложения (ОСНО) из-за налоговых вычетов и возможности учесть инвестиционные расходы.
НДФЛ
С начала года вводится новая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Доходы до 2,4 млн рублей в год облагаются по ставке 13%. Если прибыль составляет выше этого значения, то повышенные ставки применяются только к сумме превышения.
Таким образом, 15% взимаются с суммы до 5 млн рублей, 18% действуют на сумму до 20, 20% на сумму до 50 и 22% на сумму свыше 50 млн. Для прибыли от инвестиций, продажи недвижимости или дивидендов от бизнеса ставка составит 13% до 2,4 млн рублей и 15% сверх этого порога.
«Северные» надбавки и некоторые другие виды доходов будут облагаться по старой схеме: 13% до 5 млн рублей и 15% на сумму сверху. При этом разные категории доходов не суммируются для расчета налога.
Налог на прибыль
С 2025 года ставка налога на прибыль для юридических лиц, использующих общую систему налогообложения (ОСНО), повышается с 20% до 25%. Из этой суммы 8% будут направляться в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.
Налог для IT-компаний
До 1 января 2025 года IT-компании, работающие на общей системе налогообложения, пользовались нулевой ставкой налога на прибыль. Теперь им необходимо платить налог в размере 5%, если компания аккредитована в Минцифры. В противном случае ставка налога составит 25%.
Ранее налоговые органы не акцентировали внимание на проверке расходов в периоды с нулевой ставкой, но с 2025 года могут начать доначислять налог по ставке 5%. Это может произойти при условии, если обнаружат завышение расходов, сообщили в агентстве «Клерк».
Налог при продаже недвижимости
Как сообщили в агентстве «Циан», летом 2024 года президент России Владимир Путин внес изменения в Налоговый кодекс, касающиеся продажи жилья после 1 января 2025 года. Теперь налог на доходы от продажи будет рассчитываться по прогрессивной шкале от 13% до 22%, зависящей от прибыли, которая определяется как разница между выручкой от продажи и расходами на покупку. Если расходы не подтверждены, применяется стандартный вычет в один млн рублей.
Также, если выручка от продажи недвижимости составляет менее 70% от ее кадастровой стоимости, налог будет рассчитан не с продажной цены, а исходя из кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0.7.
Налог за постройки на участке
С 1 марта владельцам капитальных хозяйственных построек, таких как бани и сараи, придется платить налог на имущество. Эти строения, если они имеют капитальный фундамент, теперь считаются недвижимостью и облагаются налогом в размере от 0,1% до 0,3% их кадастровой стоимости, которая зависит от типа и назначения постройки.
Переносные конструкции без постоянного фундамента и временные постройки, например, теплицы, навесы или бытовки, продолжают оставаться необлагаемыми налогом.
Владельцы капитальных построек должны будут зарегистрировать их в налоговой службе. Если этого не сделать, ФНС может самостоятельно оценить стоимость имущества и установить налоговую ставку.
Объекты, которые используются для личного подсобного хозяйства и имеют площадь не более 50 квадратных метров, освобождаются от налога. Однако льгота распространяется только на одно сооружение, поэтому владельцам стоит определить, какое из строений наиболее выгодно освободить от налогообложения.
Туристический налог
Организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания (например, в гостиницах), должны платить налог. Налоговая база определяется как стоимость этих услуг без учета НДС. Ставка налога устанавливается местными законодательными актами и в 2025 году не может быть выше 1%. Информация об этом размещена на сайте ФНС России.
Налог рассчитывается за период, в котором клиент полностью оплатил услугу, независимо от даты фактического проживания или частичной предоплаты. Например, если гражданин начал оплачивать проживание в марте 2025 года и завершил оплату в июне того же года, то налог на услугу будет рассчитан в июне по ставке, действующей во втором квартале 2025 года, которая составляет 1%.
Как платить налоги
Налоги можно оплатить на портале «Госуслуг», сайте ФНС или в банке. В первом случае понадобится только УИН (уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20-25 цифр). В банках же предусмотрены другие варианты — штрих-код, QR-код или бумажная квитанция.
Сроки оплаты налогов различаются. НДФЛ нужно заплатить до 15 июля следующего года после отчетного, а имущественные налоги — до 1 декабря следующего года. Если эти даты приходятся на выходные, оплата переносится на ближайший рабочий день. За просрочку платежа начисляются пени за каждый день задержки.
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