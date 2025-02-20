Минфин США: Зеленский обманул Штаты перед Мюнхенской конференцией

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности глава Украины Владимир Зеленский обещал подписать сделку на 500 миллиардов долларов, которая передает права на украинские полезные ископаемые, однако сделка пока не была заключена. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессен.
«По словам Бессента, Зеленский заверил его перед Мюнхенской конференцией по безопасности в минувшие выходные, что Украина подпишет сделку на 500 миллиардов долларов, передающую права на украинские полезные ископаемые, но до сих пор не подписала», — передает Bloomberg. Он также добавил, что после этого предполагалось предложить России начать переговоры.
Ранее в рамках Мюнхенской конференции Владимир Зеленский выразил свою позицию относительно соглашения с США о разработке полезных ископаемых. Он подчеркнул, что не подпишет некоторые из пунктов данного документа. Такое заявление последовало спустя неделю после того, как Зеленский заявлял о своем интересе и готовности к сотрудничеству с Вашингтоном в области освоения месторождений полезных ископаемых на территории Украины.
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