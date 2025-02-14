Зеленский пошел на попятную и отказался подписывать договор с США по полезным ископаемым

Украинский лидер Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что не будет подписывать все пункты в соглашении с США по полезным ископаемым. Неделей ранее он же говорил о том, что готов развивать с Вашингтоном месторождения полезных ископаемых в своей стране.
«Не готов все подписывать, но готов обсудить [с США] договор о наших полезных ископаемых», — сказал Зеленский во время конференции в Мюнхене. Трансляцию проводит телеканал CNN.
Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля доставил в Киев проект соглашения по полезным ископаемым. В пятницу Украина передала США вариант договора со своими правками.
Зеленский по итогам встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля сообщал, что рассчитывает зафиксировать договоренности по этому поводу на конференции в Мюнхене. Однако в четверг стали появляться сообщения в украинских и американских СМИ со ссылкой на источники, что Зеленский соглашение пока не подписал. В офисе президента страны отметили, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются.
До этого Зеленский предлагал развивать месторождения с полезными ископаемыми на Украине вместе с Вашингтоном. Такое предложение он озвучил в обмен на военную поддержку со стороны США.
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