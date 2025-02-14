Зеленский пошел на попятную и отказался подписывать договор с США по полезным ископаемым

Зеленский отказался подписывать соглашение с США по полезным ископаемым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский отказался пописывать соглашение с США по разработке на Украине месторождений
Владимир Зеленский отказался пописывать соглашение с США по разработке на Украине месторождений Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что не будет подписывать все пункты в соглашении с США по полезным ископаемым. Неделей ранее он же говорил о том, что готов развивать с Вашингтоном месторождения полезных ископаемых в своей стране. 

«Не готов все подписывать, но готов обсудить [с США] договор о наших полезных ископаемых», — сказал Зеленский во время конференции в Мюнхене. Трансляцию проводит телеканал CNN

Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля доставил в Киев проект соглашения по полезным ископаемым. В пятницу Украина передала США вариант договора со своими правками.

Зеленский по итогам встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля сообщал, что рассчитывает зафиксировать договоренности по этому поводу на конференции в Мюнхене. Однако в четверг стали появляться сообщения в украинских и американских СМИ со ссылкой на источники, что Зеленский соглашение пока не подписал. В офисе президента страны отметили, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются.

До этого Зеленский предлагал развивать месторождения с полезными ископаемыми на Украине вместе с Вашингтоном. Такое предложение он озвучил в обмен на военную поддержку со стороны США. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что не будет подписывать все пункты в соглашении с США по полезным ископаемым. Неделей ранее он же говорил о том, что готов развивать с Вашингтоном месторождения полезных ископаемых в своей стране.  «Не готов все подписывать, но готов обсудить [с США] договор о наших полезных ископаемых», — сказал Зеленский во время конференции в Мюнхене. Трансляцию проводит телеканал CNN.  Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля доставил в Киев проект соглашения по полезным ископаемым. В пятницу Украина передала США вариант договора со своими правками. Зеленский по итогам встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля сообщал, что рассчитывает зафиксировать договоренности по этому поводу на конференции в Мюнхене. Однако в четверг стали появляться сообщения в украинских и американских СМИ со ссылкой на источники, что Зеленский соглашение пока не подписал. В офисе президента страны отметили, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются. До этого Зеленский предлагал развивать месторождения с полезными ископаемыми на Украине вместе с Вашингтоном. Такое предложение он озвучил в обмен на военную поддержку со стороны США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...