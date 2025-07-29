Что происходило на месте стрельбы в Нью-Йорке, где были убиты пять человек: фоторепортаж

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в офисе, погибли пятеро
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия. Пять человек, включая офицера полиции, погибли в результате стрельбы в офисном здании в центре Манхэттена.
На месте происшествия. Пять человек, включая офицера полиции, погибли в результате стрельбы в офисном здании в центре Манхэттена. Фото:

Вечером, около 18:30, 28 июля в Нью-Йорке, на Манхэттене, по адресу Парк-авеню, 345, произошла стрельба в офисном здании, устроенная 27-летним Шейном Тамурой. В результате инцидента погибли четверо мирных жителей и один сотрудник полиции. Сам нападавший покончил с собой. Мотив преступления не установлен. Кадры с места происшествия — в материале URA.RU.

Тамура имел разрешение на скрытое ношение оружия, выданное в штате Невада. Преступление было совершено с использованием винтовки Palmetto State Armory AR-15 (М4). При осмотре автомобиля стрелка полицией был обнаружен чехол для оружия. 

Одна из находившихся в офисном здании во время стрельбы — Джессика Чен — поделилась подробностями инцидента. По ее словам, внезапно с первого этажа послышались несколько выстрелов, после чего люди начали искать убежище. В этот момент Чен находилась на втором этаже, где проходила презентация с участием примерно 150 человек.

«Часть присутствующих покинула здание через запасной выход, остальные вместе со мной забаррикадировались в конференц-зале, используя для этого столы», — рассказала она. — «Я написала родителям сообщение: „Я вас люблю“. Передать те чувства словами невозможно».

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Вечером, около 18:30, 28 июля в Нью-Йорке, на Манхэттене, по адресу Парк-авеню, 345, произошла стрельба в офисном здании, устроенная 27-летним Шейном Тамурой. В результате инцидента погибли четверо мирных жителей и один сотрудник полиции. Сам нападавший покончил с собой. Мотив преступления не установлен. Кадры с места происшествия — в материале URA.RU. Тамура имел разрешение на скрытое ношение оружия, выданное в штате Невада. Преступление было совершено с использованием винтовки Palmetto State Armory AR-15 (М4). При осмотре автомобиля стрелка полицией был обнаружен чехол для оружия.  Одна из находившихся в офисном здании во время стрельбы — Джессика Чен — поделилась подробностями инцидента. По ее словам, внезапно с первого этажа послышались несколько выстрелов, после чего люди начали искать убежище. В этот момент Чен находилась на втором этаже, где проходила презентация с участием примерно 150 человек. «Часть присутствующих покинула здание через запасной выход, остальные вместе со мной забаррикадировались в конференц-зале, используя для этого столы», — рассказала она. — «Я написала родителям сообщение: „Я вас люблю“. Передать те чувства словами невозможно».
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© Служба новостей «URA.RU»
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