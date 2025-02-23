Россия столкнулась с серьезным противодействием, а переговоры не представляются реальным способом решения всех вопросов, сообщил протоиерей, главный военный священник в зоне проведения спецоперации Дмитрий Василенков. По его словам, противники РФ нацелены на ее уничтожение как силы, поддерживающей нравственные и традиционные ценности.
«За нас, за Россию, взялись по-серьезному. И, возможно, реши мы одну проблему, тут же „вылезет“ следующая, может быть, не менее страшная. Если у наших оппонентов стоит задача нас уничтожить, победить, как силу, как оплот нравственности, традиционных ценностей в мире, то над решением этой задачи будут работать и дальше — так или иначе. Поэтому иллюзий питать не нужно, что сейчас мы тут договоримся и все вопросы снимем», — сказал отец Василенков в беседе с РИА Новости.
В условиях сложных вызовов протоиерей подчеркнул важность быть сильными, и единственный путь к этому — через труд и духовное укрепление. Решение проблем возможно только при активном участии каждого гражданина в своей сфере деятельности. Священник также отметил значение веры и христианского образа жизни в текущих обстоятельствах.
Василенков выразил мнение, что без полной информации обсуждение переговоров кажется неоправданным. По словам священника, российские власти отлично осведомлены о всех рисках, которые возникали на предыдущих переговорах и в процессе взаимодействия с другими государствами. «А наша задача — никто, которую с нас не снимал, — исполнять свой долг: военные — на своем месте, воюют, гражданские — на своем, помогают фронту», — заключил отец Дмитрий Василенков.
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