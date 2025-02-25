Министр экологии Гилев рассказал, когда в Челябинской области станет чисто, как в Европе

Повышение штрафов за выброшенный на улице мусор и экологическое просвещение населения помогут сделать города Челябинской области чистыми, как города в Европе. Об этом заявил министр экологии региона Игорь Гилев.
«Чтобы с этим бороться (образованием стихийных свалок и выброшенным на улицу мусором — прим. URA.RU), нужно, конечно, и штрафы повышать, и параллельно заниматься экологическим просвещением. Многие любят говорить про реформу чистоты на Западе и про то, что результат у нее достойный. Но реформу начали 30-40 лет назад, <…> в большинстве западных стран мусорная реформа основывается на четких жестких нормах и очень крупных штрафах», — рассказал Гилев в интервью изданию «Пчела. Ньюс».
Размер территории европейских стран несопоставим с размером России, напомнил министр. В Европе все оснащено камерами, в России это сделать сложнее и всегда найдется закоулок, куда человек сможет бросить мусор или бутылку, когда лень идти до контейнера.
В Челябинской области за счет средств федерального бюджета и региональных операторов к 2024 году было установлено более пяти тысяч контейнеров. Также в 2022 году область вошла в число восьми регионов, где создаются экопромышленные парки. «Думаю, цифры и факты говорят сами за себя. А вот то, что некоторые жители региона свозят отходы в ближайший перелесок, это тема для разговора об экологической культуре», — добавил Гилев. Он не понимает, почему некоторым южноуральцам проще отвезти мусор в лес, чем проехать лишних 20-30 метров. Чтобы жить в цивилизации, красоте, экологичном месте, нужно соблюдать элементарные экопривычки каждому, уверен челябинский министр экологии.
Среди европейских стран Германия считается самой передовой в области переработки отходов — до 80%. Сортировка мусора там обязательна, штраф составляет до 1500 евро. В Швеции утилизируется 99% бытовых отходов. В Великобритании мусор также распределяется по бакам. Раздельный сбор мусора введен и в Финляндии, где контейнеры снабжены датчиками, которые при наполнении сообщают об этом на пульт управления отходами.
В Челябинске в 2021 году была ликвидирована одна из самых крупных свалок, находящихся в черте города. Ее площадь составляла 74,5 гектара. Сейчас на месте свалки находится зеленый холм. Аналогичная работа была проведена в Магнитогорске. В конце 2024 года там была рекультивирована городская свалка, которая работала с 1957 года и за это время накопила более пяти миллионов кубометров отходов.
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