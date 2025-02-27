Какие праздники отмечают 28 февраля 2025: что нельзя делать

Пятница 28 февраля 2025 года — насыщенный праздниками день в России и мире. Православные отмечают праздник Виленской иконы Божией Матери, в народе чтят Онисима Овчарника, а в мире празднуют День общественного сна, День «Калевалы» в Финляндии и Всемирный день портного. Как провести этот день весело и с пользой, какие традиции и приметы с ним связаны — подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 28 февраля 2025
Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери
Виленская икона Божией Матери, по преданию, была написана евангелистом Лукой. Долгое время она находилась в Византии и принадлежала греческим императорам. В 1472 году икону привезла в Москву Софья Палеолог, ставшая женой Ивана III. В 1495 году великий князь благословил этой иконой свою дочь Елену, выдав ее замуж за литовского князя Александра. С тех пор образ стал называться Виленским и пребывал в Вильно (ныне Вильнюс).
В смутное время начала XVII века русские цари дважды пытались вернуть икону в Москву, но безуспешно. В 1915 году, во время Первой мировой войны, Виленскую икону эвакуировали вместе с другими святынями в Донской монастырь. Дальнейшая ее судьба неизвестна.
Православные христиане молятся перед Виленской иконой об исцелении от болезней, об избавлении от междоусобиц, о мире и благополучии в семье.
Народные праздники 28 февраля 2025
Онисим Овчарник
В народном календаре 28 февраля носит имя Онисима Овчарника. В этот день чествовали овчаров и овец, которые издревле кормили и одевали людей.
Чтобы овцы давали хороший приплод, вечером овчары выходили во двор, клали по три поклона на все четыре стороны, вставали на овечье руно и произносили особый заговор с просьбой к звездам осветить и благословить стадо.
А чтобы овец не постигали болезни и несчастья, в этот день овчары обходили с особыми обрядами овчарни, окуривали их можжевельником, рисовали на дверях и стенах охранные знаки.
На Онисима было принято собирать разные семена, выставлять их на три утренних зари на мороз и откладывать до посева. Считалось, что такая закалка даст хороший урожай. Рукодельницы в этот день выбирали лучший моток пряжи и тоже оставляли его на утреннем холоде, чтобы нить была крепкой и ровной.
По погоде на Онисима судили о предстоящей весне. Если день выдавался теплым и солнечным — ждали поздней и затяжной весны. А вот метель и холод обещали скорое потепление. Длинные сосульки предвещали долгий весенний сезон.
На Онисима Овчарника было принято собирать талую воду и умываться ею — для красоты и молодости. Считалось, что эта вода смывает с лица веснушки и морщины.
Что можно и нельзя делать 28 февраля 2025
По народным поверьям, на Онисима Овчарника разрешалось и даже поощрялось:
- Стричь овец и обрабатывать шерсть — это сулило животным здоровье и плодовитость.
- Приглашать в дом гостей и устраивать застолья — чем богаче угощение, тем удачнее будет год.
- Закалять семена и пряжу морозом — для хорошего урожая и крепких нитей.
- Собирать талую воду и умываться ею — для сохранения красоты и молодости.
- Мастерить обереги и украшения из овечьей шерсти — они защищали от сглаза и болезней.
А вот чего делать категорически не рекомендовалось:
- Давать деньги в долг или одалживать вещи — можно было отдать свое благополучие.
- Начинать новые важные дела и строить грандиозные планы — они могли не осуществиться.
- Ссориться, ругаться, конфликтовать с близкими — весь год тогда будет раздор в семье.
- Стричь волосы и ногти — это грозило несчастьями и бедами.
- Отправляться в дальние путешествия и поездки — они будут неудачными и опасными.
Международные праздники 28 февраля 2025
День общественного сна
28 февраля отмечается необычный праздник — День общественного сна или День сна в общественных местах. Он зародился в Японии, где дремать на рабочем месте или в транспорте считается признаком усердия и трудолюбия.
Однако истинная цель этого дня — привлечь внимание к проблеме хронического недосыпания и стресса в современном обществе. По данным медиков, большинство людей спят менее 7 часов в сутки, что ведет к ухудшению здоровья, снижению работоспособности и качества жизни.
В День общественного сна организаторы призывают всех хотя бы ненадолго вздремнуть днем — на природе, в парке, в транспорте или где-то еще. Это позволит снять напряжение, восстановить силы и поднять настроение. Главное — соблюдать меру и не спать более 20-30 минут, чтобы не нарушить ночной сон.
День «Калевалы» в Финляндии
28 февраля в Финляндии отмечают национальный праздник — День народного эпоса «Калевала». Это день рождения этого литературного памятника и официальный день подъема финского флага.
«Калевала» — это собрание карело-финских рун (песен), повествующих о подвигах героев и истории древней страны Калевалы. Они были записаны и обработаны финским фольклористом Элиасом Леннротом в 1835 году. В основе эпоса лежат мифы, сложившиеся еще во II-I тысячелетиях до нашей эры.
Финны считают «Калевалу» своим национальным достоянием и гордостью. Эпос стал источником вдохновения для многих деятелей искусства — художников, композиторов, писателей. Сюжеты и образы из «Калевалы» нашли отражение в произведениях Толкина, Лонгфелло, Гофмана.
В День «Калевалы» в Финляндии и Карелии проводят выставки, концерты, конкурсы чтецов и другие мероприятия, посвященные эпосу. Во многих городах можно увидеть памятники героям «Калевалы» — мудрецу Вяйнямейнену, кузнецу Ильмаринену, деве Марьятте.
Всемирный день портного
Еще один профессиональный праздник 28 февраля — Всемирный день портного. Он посвящен мастерам, которые на протяжении веков одевают и украшают человечество.
Портновское искусство зародилось еще в каменном веке, когда люди научились обрабатывать шкуры, кожу и ткани. Но особого расцвета оно достигло в средние века, с появлением гильдий и цехов. Именно тогда портные превратились в настоящих творцов моды и стиля.
В наши дни профессия портного не утратила своей актуальности. Несмотря на развитие швейной промышленности, услуги индивидуального пошива и ремонта одежды по-прежнему востребованы. Более того, многие модные дома и бренды сотрудничают с портными для создания эксклюзивных и высококачественных изделий.
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