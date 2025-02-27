Трамп посоветовал журналисту самому вернуть новые территории России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп посоветовал корреспонденту самому попробовать отобрать у РФ новые территории
Трамп посоветовал корреспонденту самому попробовать отобрать у РФ новые территории Фото:

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции остро ответил журналисту на вопрос о возможности отнять новые территории у России. Трамп предложил корреспонденту попытаться самому «вернуть их обратно».

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, будет ли Россия дальше контролировать недавно освобожденные территории и будет ли это рассматриваться как сигнал для Китая. Трансляцию брифинга можно просмотреть на официальном сайте Белого дома.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула как можно больше территорий. Однако он признал, что возвращение Украины к границам 2014 года кажется маловероятным. Президент Штатов не уточнил конкретные территории, которые могут быть включены в мирное соглашение, но подчеркнул, что цель американской стороны — завершение конфликта на условиях, выгодных обеим сторонам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции остро ответил журналисту на вопрос о возможности отнять новые территории у России. Трамп предложил корреспонденту попытаться самому «вернуть их обратно». «А вы попробуйте вернуть их обратно», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, будет ли Россия дальше контролировать недавно освобожденные территории и будет ли это рассматриваться как сигнал для Китая. Трансляцию брифинга можно просмотреть на официальном сайте Белого дома. Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула как можно больше территорий. Однако он признал, что возвращение Украины к границам 2014 года кажется маловероятным. Президент Штатов не уточнил конкретные территории, которые могут быть включены в мирное соглашение, но подчеркнул, что цель американской стороны — завершение конфликта на условиях, выгодных обеим сторонам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...