Трамп посоветовал журналисту самому вернуть новые территории России

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции остро ответил журналисту на вопрос о возможности отнять новые территории у России. Трамп предложил корреспонденту попытаться самому «вернуть их обратно».
«А вы попробуйте вернуть их обратно», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, будет ли Россия дальше контролировать недавно освобожденные территории и будет ли это рассматриваться как сигнал для Китая. Трансляцию брифинга можно просмотреть на официальном сайте Белого дома.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула как можно больше территорий. Однако он признал, что возвращение Украины к границам 2014 года кажется маловероятным. Президент Штатов не уточнил конкретные территории, которые могут быть включены в мирное соглашение, но подчеркнул, что цель американской стороны — завершение конфликта на условиях, выгодных обеим сторонам.
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