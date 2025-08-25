Земфира* погасила долги по ЖКХ, которые она накопила в России

Певица оплатила всю сумму долга по коммунальным услугам
Певица оплатила всю сумму долга по коммунальным услугам

Российская рок-исполнительница Земфира (признана в РФ иностранным агентом) полностью погасила задолженность по коммунальным платежам, из-за которой в ее отношении ранее было открыто исполнительное производство. Соответствующая информация содержится в судебных и иных материалах.

Как следует из документов, передает ТАСС, исполнительное производство в отношении Земфиры было закрыто после того, как певица оплатила всю сумму долга по коммунальным услугам. В мае 2025 года в адрес судебных приставов поступили материалы от одного из мировых судей Москвы. В них указывалось, что Земфира не оплатила вовремя коммунальные платежи на сумму более 2 900 рублей. На основании этих данных было возбуждено исполнительное производство.

В феврале 2023 года Министерство юстиции РФ включило Земфиру в реестр иностранных агентов. В ведомстве указали, что певица открыто высказывалась в поддержку Украины, выступала с концертами в странах, признанных в РФ недружественными, и получала поддержку от иностранных источников.

*Земфира — признана в РФ иноагентом

