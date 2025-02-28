Челябинцы за 2,5 миллиарда построят новый завод по производству целлюлозы

Компания «Медал» из Челябинска инвестирует в строительство завода по производству растворимой целлюлозы 2,5 млрд рублей. Как URA.RU рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Ильков, перерабатывать в целлюлозу будут сельскохозяйственные отходы.
«Занялись реализацией крупного инвестиционного проекта в одном из регионов УрФО. Проект заключается в переработке лубяных культур, например, соломы льна, в растворимую целлюлозу высокого качества», — заявил URA.RU Ильков.
Объем выпуска конечной продукции составит 10 тысяч тонн в год. Проектом предусмотрено создание 104 рабочих мест. Ожидается, что проект будет готов к запуску в 2027 году.
На следующем переделе целлюлоза будет основой для производства вискозных и ацетатных волокон, простых и сложных эфиров целлюлозы и прочей продукции.
Патент на предложенный способ производства целлюлозы компания получила в 2023 году. Особенность в том, что материал будет извлекаться из всего стебля растения, повышая эффективность производства.
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