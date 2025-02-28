Челябинцы за 2,5 миллиарда построят новый завод по производству целлюлозы

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Целлюлозу челябинцы будут выпускать из сельскохозяйственных отходов
Целлюлозу челябинцы будут выпускать из сельскохозяйственных отходов Фото:

Компания «Медал» из Челябинска инвестирует в строительство завода по производству растворимой целлюлозы 2,5 млрд рублей. Как URA.RU рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Ильков, перерабатывать в целлюлозу будут сельскохозяйственные отходы.

«Занялись реализацией крупного инвестиционного проекта в одном из регионов УрФО. Проект заключается в переработке лубяных культур, например, соломы льна, в растворимую целлюлозу высокого качества», — заявил URA.RU Ильков.

Объем выпуска конечной продукции составит 10 тысяч тонн в год. Проектом предусмотрено создание 104 рабочих мест. Ожидается, что проект будет готов к запуску в 2027 году.

На следующем переделе целлюлоза будет основой для производства вискозных и ацетатных волокон, простых и сложных эфиров целлюлозы и прочей продукции.

Патент на предложенный способ производства целлюлозы компания получила в 2023 году. Особенность в том, что материал будет извлекаться из всего стебля растения, повышая эффективность производства.

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Компания «Медал» из Челябинска инвестирует в строительство завода по производству растворимой целлюлозы 2,5 млрд рублей. Как URA.RU рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Ильков, перерабатывать в целлюлозу будут сельскохозяйственные отходы. «Занялись реализацией крупного инвестиционного проекта в одном из регионов УрФО. Проект заключается в переработке лубяных культур, например, соломы льна, в растворимую целлюлозу высокого качества», — заявил URA.RU Ильков. Объем выпуска конечной продукции составит 10 тысяч тонн в год. Проектом предусмотрено создание 104 рабочих мест. Ожидается, что проект будет готов к запуску в 2027 году. На следующем переделе целлюлоза будет основой для производства вискозных и ацетатных волокон, простых и сложных эфиров целлюлозы и прочей продукции. Патент на предложенный способ производства целлюлозы компания получила в 2023 году. Особенность в том, что материал будет извлекаться из всего стебля растения, повышая эффективность производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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