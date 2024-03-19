Челябинцы получили патент на производство целлюлозы из конопли

19 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинцы научились делать целлюлозу из конопли Фото: Екатерина Демина © URA.RU Компания «Медал» из Челябинска научилась делать микрокристаллическую целлюлозу из технической конопли. Как URA.RU рассказал один из топ-менеджеров производителя Дмитрий Ильков, предложенный способ предполагает изготовление продукта из всего стебля растения. «Разработали технологию производства целлюлозы, на которую получили патент. Особенность разработки в том, что при изготовлении продукта используется весь стебель технической конопли», — пояснил URA.RU Ильков. Есть несколько способов получить материал. Некоторые из них связаны с использованием хлорсодержащих веществ, что неблагоприятно сказывается на окружающей среде. Недостатком также является использованием дорогостоящей древесины. В других случаях в качестве сырья применяют овес или другие злаки, но степень белизны недостаточна. Кроме того, в целлюлозе наблюдается много примесей. Предложенный челябинцами способ предполагает использование соломы технической конопли. Сначала растительный материал разлагают с использованием щелочного раствора, например, соды. Под давлением и при высокой температуре из смеси выделяют лигнин, оставляя только целлюлозу. Завершается процесс отбеливанием, где значительную роль играет пероксид водорода. Челябинские разработчики сравнили несколько способов производства. Выяснилось, что целлюлоз из соломы технической конопли обеспечивает лучшие показатели. Количество посторонних включений сократилось в 25—50 раз, а белизна увеличилась почти на четверть. Полученная из соломы целлюлоза пригодна для использования в химической, парфюмерной, фармацевтической, пищевой промышленности, медицине и других отраслях. После создания технологии разработчика включили в реестр научно-технологических компаний. Фирма стала лауреатом всероссийской премии «Созидатель» общественной организации «Деловая Россия». Ранее компания вывела на рынок ряд продуктов питания, в частности, сгущенку и батончики. В продуктовой линейке есть также парфюмерные товары. Их основой также выступила техническая конопля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Медал» из Челябинска научилась делать микрокристаллическую целлюлозу из технической конопли. Как URA.RU рассказал один из топ-менеджеров производителя Дмитрий Ильков, предложенный способ предполагает изготовление продукта из всего стебля растения. «Разработали технологию производства целлюлозы, на которую получили патент. Особенность разработки в том, что при изготовлении продукта используется весь стебель технической конопли», — пояснил URA.RU Ильков. Есть несколько способов получить материал. Некоторые из них связаны с использованием хлорсодержащих веществ, что неблагоприятно сказывается на окружающей среде. Недостатком также является использованием дорогостоящей древесины. В других случаях в качестве сырья применяют овес или другие злаки, но степень белизны недостаточна. Кроме того, в целлюлозе наблюдается много примесей. Предложенный челябинцами способ предполагает использование соломы технической конопли. Сначала растительный материал разлагают с использованием щелочного раствора, например, соды. Под давлением и при высокой температуре из смеси выделяют лигнин, оставляя только целлюлозу. Завершается процесс отбеливанием, где значительную роль играет пероксид водорода. Челябинские разработчики сравнили несколько способов производства. Выяснилось, что целлюлоз из соломы технической конопли обеспечивает лучшие показатели. Количество посторонних включений сократилось в 25—50 раз, а белизна увеличилась почти на четверть. Полученная из соломы целлюлоза пригодна для использования в химической, парфюмерной, фармацевтической, пищевой промышленности, медицине и других отраслях. После создания технологии разработчика включили в реестр научно-технологических компаний. Фирма стала лауреатом всероссийской премии «Созидатель» общественной организации «Деловая Россия». Ранее компания вывела на рынок ряд продуктов питания, в частности, сгущенку и батончики. В продуктовой линейке есть также парфюмерные товары. Их основой также выступила техническая конопля.