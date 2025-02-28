Движение на проспекте Победы в Челябинске ограничили из-за метротрама

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Движение на проспекте Победы ограничено из-за строительства станции метро
Движение на проспекте Победы ограничено из-за строительства станции метро Фото:

На проспекте Победы в районе пересечения с улицей Косарева в Челябинске закрыли для движения крайнюю правую полосу из-за строительства метротрамвая. Об этом сообщают местные СМИ.

«На перекрестке с улицей Косарева сделают выход со станции. Для безопасности перекрыли крайнюю полосу», — сообщает издание «74.ру».

На перекрестке проспекта ставят сваи, работает техника. Тут переустраивают водопровод, потом сделают остановку и выход из подземной части. Пока раскопки ведутся на газоне, но вскоре работы начнутся и на дороге.

Весной отсюда начнут прокладывать тоннель в сторону площади Революции.

Работы ведет компания «Моспроект-3». Губернатор Алексей Текслер анонсировал запуск метротрама к 2027 году.

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На проспекте Победы в районе пересечения с улицей Косарева в Челябинске закрыли для движения крайнюю правую полосу из-за строительства метротрамвая. Об этом сообщают местные СМИ. «На перекрестке с улицей Косарева сделают выход со станции. Для безопасности перекрыли крайнюю полосу», — сообщает издание «74.ру». На перекрестке проспекта ставят сваи, работает техника. Тут переустраивают водопровод, потом сделают остановку и выход из подземной части. Пока раскопки ведутся на газоне, но вскоре работы начнутся и на дороге. Весной отсюда начнут прокладывать тоннель в сторону площади Революции. Работы ведет компания «Моспроект-3». Губернатор Алексей Текслер анонсировал запуск метротрама к 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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