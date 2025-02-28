Движение на проспекте Победы в Челябинске ограничили из-за метротрама

На проспекте Победы в районе пересечения с улицей Косарева в Челябинске закрыли для движения крайнюю правую полосу из-за строительства метротрамвая. Об этом сообщают местные СМИ.
«На перекрестке с улицей Косарева сделают выход со станции. Для безопасности перекрыли крайнюю полосу», — сообщает издание «74.ру».
На перекрестке проспекта ставят сваи, работает техника. Тут переустраивают водопровод, потом сделают остановку и выход из подземной части. Пока раскопки ведутся на газоне, но вскоре работы начнутся и на дороге.
Весной отсюда начнут прокладывать тоннель в сторону площади Революции.
Работы ведет компания «Моспроект-3». Губернатор Алексей Текслер анонсировал запуск метротрама к 2027 году.
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