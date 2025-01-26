Геймеры с капитаном из Златоуста поборются за приз в миллион долларов

Команда TeamSpirit с капитаном Ярославом Найденовым из Златоуста (Челябинская область) поборется за приз в миллион долларов. Турнир по игре Dota 2 состоится в апреле в столице Северной Каролины (США) Роли.
«Team Spirit победила в игре с российской „9Pandas“ в гранд-финале ESL One Raleigh 2025. Команда прошла в основную стадию турнира, который пройдет с 7 по 13 апреля», — сообщил специализированный ресурс по Dota 2.
Попадание в финал стало возможным после пройденной командой под руководством Найденова закрытой квалификации турнира в Восточной Европе. Счет отборочного этапа составил 3:0. В ходе гранд-финала россияне сразятся с другими топовыми командами мира.
Турнир пройдет в формате LAN. Это значит, что все участники соревнований будут играть в одном месте, предоставив публике возможность непосредственно наблюдать за играми. В ходе турнира команды будут бороться не только за денежные призы, но и за очки EPT, которые необходимы для участия в других крупных международных событиях.
В декабре 2024 года команда выиграла крупные соревнования по игре Counter-Strike 2, в Шанхае (Китай), завоевав приз в полмиллиона долларов. Team Spirit является мультигейминговой командой по четырем играм с разными составами. Под руководством Найденова по Dota 2 в минувшем году команда побеждала на крупном турнире PGL Wallachia: Season 1 в Румынии.
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