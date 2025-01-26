26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Геймеры с капитаном из Златоуста поборются за приз в миллион долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по Dota 2 пройдет в США весной
Турнир по Dota 2 пройдет в США весной Фото:

Команда TeamSpirit с капитаном Ярославом Найденовым из Златоуста (Челябинская область) поборется за приз в миллион долларов. Турнир по игре Dota 2 состоится в апреле в столице Северной Каролины (США) Роли.

«Team Spirit победила в игре с российской „9Pandas“ в гранд-финале ESL One Raleigh 2025. Команда прошла в основную стадию турнира, который пройдет с 7 по 13 апреля», — сообщил специализированный ресурс по Dota 2.

Попадание в финал стало возможным после пройденной командой под руководством Найденова закрытой квалификации турнира в Восточной Европе. Счет отборочного этапа составил 3:0. В ходе гранд-финала россияне сразятся с другими топовыми командами мира.

Турнир пройдет в формате LAN. Это значит, что все участники соревнований будут играть в одном месте, предоставив публике возможность непосредственно наблюдать за играми. В ходе турнира команды будут бороться не только за денежные призы, но и за очки EPT, которые необходимы для участия в других крупных международных событиях.

В декабре 2024 года команда выиграла крупные соревнования по игре Counter-Strike 2, в Шанхае (Китай), завоевав приз в полмиллиона долларов. Team Spirit является мультигейминговой командой по четырем играм с разными составами. Под руководством Найденова по Dota 2 в минувшем году команда побеждала на крупном турнире PGL Wallachia: Season 1 в Румынии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда TeamSpirit с капитаном Ярославом Найденовым из Златоуста (Челябинская область) поборется за приз в миллион долларов. Турнир по игре Dota 2 состоится в апреле в столице Северной Каролины (США) Роли. «Team Spirit победила в игре с российской „9Pandas“ в гранд-финале ESL One Raleigh 2025. Команда прошла в основную стадию турнира, который пройдет с 7 по 13 апреля», — сообщил специализированный ресурс по Dota 2. Попадание в финал стало возможным после пройденной командой под руководством Найденова закрытой квалификации турнира в Восточной Европе. Счет отборочного этапа составил 3:0. В ходе гранд-финала россияне сразятся с другими топовыми командами мира. Турнир пройдет в формате LAN. Это значит, что все участники соревнований будут играть в одном месте, предоставив публике возможность непосредственно наблюдать за играми. В ходе турнира команды будут бороться не только за денежные призы, но и за очки EPT, которые необходимы для участия в других крупных международных событиях. В декабре 2024 года команда выиграла крупные соревнования по игре Counter-Strike 2, в Шанхае (Китай), завоевав приз в полмиллиона долларов. Team Spirit является мультигейминговой командой по четырем играм с разными составами. Под руководством Найденова по Dota 2 в минувшем году команда побеждала на крупном турнире PGL Wallachia: Season 1 в Румынии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...