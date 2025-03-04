Замечены факты отступления ВСУ из Курской области

Военкор Подоляка: ВСУ подорвали мосты через реку Локня в Курской области
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Ситуация с возможным отступлением ВСУ в районе Малой Локни прояснится в скором времени, заявил Юрий Подоляка
Ситуация с возможным отступлением ВСУ в районе Малой Локни прояснится в скором времени, заявил Юрий Подоляка Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области украинская армия подорвала два моста через реку Локня, что можно рассматривать как факт отступления из региона. Однако российский военкор Юрий Подоляка уточнил, что сомневается в этом, ситуация, по его мнению, прояснится в ближайшее время.

«Мои источники с суджанского направления сообщают, что минимум два автомобильных моста через реку Локня сегодня были подорваны ВСУ», — заявил Подоляка. Информация размещена в его telegram-канале. 

Военкор добавил, что в ближайшие дни станет ясно, намерены ли украинские бойцы оставить район Малой Локни или сконцентрируют усилия на его удержании. Он также отметил, что разрушенные мосты не предназначались для эвакуации гражданского населения, а использовались ВСУ для проведения стратегических операций против российской армии. В настоящий момент ВС России активно занимаются освобождением Суджи от подразделений противника. 

Ранее Подоляка сообщил, что ВС РФ успешно отразили ряд контратак ВСУ на село Свердликово в Курской области, которые последовали после его освобождения. Для закрепления успеха в данном населенном пункте и создания плацдарма для дальнейшего освобождения региона, российские военные двигаются в направлении сел Новенькое и Лебедевка и по долине реки Локня.

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В Курской области украинская армия подорвала два моста через реку Локня, что можно рассматривать как факт отступления из региона. Однако российский военкор Юрий Подоляка уточнил, что сомневается в этом, ситуация, по его мнению, прояснится в ближайшее время. «Мои источники с суджанского направления сообщают, что минимум два автомобильных моста через реку Локня сегодня были подорваны ВСУ», — заявил Подоляка. Информация размещена в его telegram-канале.  Военкор добавил, что в ближайшие дни станет ясно, намерены ли украинские бойцы оставить район Малой Локни или сконцентрируют усилия на его удержании. Он также отметил, что разрушенные мосты не предназначались для эвакуации гражданского населения, а использовались ВСУ для проведения стратегических операций против российской армии. В настоящий момент ВС России активно занимаются освобождением Суджи от подразделений противника.  Ранее Подоляка сообщил, что ВС РФ успешно отразили ряд контратак ВСУ на село Свердликово в Курской области, которые последовали после его освобождения. Для закрепления успеха в данном населенном пункте и создания плацдарма для дальнейшего освобождения региона, российские военные двигаются в направлении сел Новенькое и Лебедевка и по долине реки Локня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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