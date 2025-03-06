06 марта 2025

В Прикамье минувшая зима стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми за три зимних месяца всего раз температура опускалась ниже -25 градусов
В Перми за три зимних месяца всего раз температура опускалась ниже -25 градусов Фото:

Прошедшая зима в Пермском крае стала второй самой теплой в истории наблюдений. Об этом рассказали специлисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Зимой средняя температура воздуха в Прикамье составила от -6,3 до -9,9 градуса, в Перми — 7,1 градуса ниже нуля. Это на 4-5 градусов выше нормы. По сравнению с зимой 2023–2024 годов температура была выше более чем на 5 градусов, а в Перми — на 5,5. Но рекорд 2019–2020 годов, когда средняя температура в Перми составила -6,2 градуса, остался непобитым», — написано в telegram-канале центра.

В прикамской столице в отчетный период наблюдался всего один день с температурой ниже -25 градусов. Им стало 23 февраля. В течение пяти дней температура опускалась ниже -20 градусов. Это самые высокие минимальные температуры в истории, отмечают метеорологи.

При этом тридцатиградусные морозы были зафиксированы в Вае, Кыне и Усть-Черной. Самая низкая температура минувшей зимы — 33,6 градуса ниже нуля. Это произошло 14 февраля.

В беседе с URA.RU доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов ранее рассказал, что в начале марта в Прикамье ожидается умеренно теплая погода. Предположительно, оттепель начнется с 10 марта.

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Прошедшая зима в Пермском крае стала второй самой теплой в истории наблюдений. Об этом рассказали специлисты ГИС-центра ПГНИУ. «Зимой средняя температура воздуха в Прикамье составила от -6,3 до -9,9 градуса, в Перми — 7,1 градуса ниже нуля. Это на 4-5 градусов выше нормы. По сравнению с зимой 2023–2024 годов температура была выше более чем на 5 градусов, а в Перми — на 5,5. Но рекорд 2019–2020 годов, когда средняя температура в Перми составила -6,2 градуса, остался непобитым», — написано в telegram-канале центра. В прикамской столице в отчетный период наблюдался всего один день с температурой ниже -25 градусов. Им стало 23 февраля. В течение пяти дней температура опускалась ниже -20 градусов. Это самые высокие минимальные температуры в истории, отмечают метеорологи. При этом тридцатиградусные морозы были зафиксированы в Вае, Кыне и Усть-Черной. Самая низкая температура минувшей зимы — 33,6 градуса ниже нуля. Это произошло 14 февраля. В беседе с URA.RU доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов ранее рассказал, что в начале марта в Прикамье ожидается умеренно теплая погода. Предположительно, оттепель начнется с 10 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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