Путин призвал сдержать отток населения с древних русских земель Севера

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским призвал сдержать отток населения с древних русских земель на Севере. Для этого, отметил глава страны, необходимо сделать все, чтобы людям жилось там комфортно, в частности — поднять доходы населения.
«Да, это правда. Отток населения [с Архангельской области] продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северная область, но это и древние русские земли. Нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно. Уровень доходов нужно поднимать», — подчеркнул Путин в беседе с губернатором Цыбульским. Итоги встречи опубликованы на официальном сайте Кремля.
Президент при этом подчеркнул значительное повышение уровня занятости в Архангельской области, который удвоился. «Это весьма положительный результат, который создает основу для постепенного повышения доходов», — отметил Путин, добавив, что региональные власти должны также акцентировать внимание на повышение уровня образования и здравоохранения в регионах для удержания населения.
Проблема оттока населения из северных регионов России, в частности из Архангельской области, уже давно стоит на повестке дня российского правительства. Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность сохранения численности жителей на этих территориях.
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