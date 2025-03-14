Baza: cына главы СвЖД мошенники обманули на десятки миллионов рублей

Мошенники забрали у Алексея, сына начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Павла Бурцева, 24 миллиона рублей, 14 тысяч евро и 3,5 тысячи долларов. Злоумышленники сказали пострадавшему, что он якобы переводил деньги лидеру «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину** (внесенному в РФ в перечень экстремистов и террористов).
«Алексею нужно было якобы обновить привязку мобильника к „Госуслугам“. Парень позвонил по номеру, указанному мошенниками, и узнал, что с его счета перечисляют деньги Денису Капустину** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Кто это такой, Алексей не знал, но когда нагуглил, очень испугался. Аферисты уговорили сына главы СвЖД Павла Бурцева „задекларировать“ все находящиеся дома деньги, чтобы их „узаконить“, иначе дома придется проводить обыск», — передает telegram-канал Baza.
Baza утверждает, что у Алексея дома было много наличных, так как его отец попросил купить внедорожник BMW X5 и отправить его в Екатеринбург. Все отданные деньги (в сумме около 27 миллионов рублей) он сфотографировал для мошенников. После чего упаковал деньги в рюкзак и передал курьеру по кодовому слову «поезд».
Сын лишь через несколько часов осознал, кому отдал деньги. Он позвонил в Центральный банк РФ, а там ему посоветовали обратиться в полицию.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службе СвЖД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
*РДК — запрещенная в России террористическая организация
**Денис Капустин — внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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