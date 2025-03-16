Замминистра МЧС России прокомментировал информацию об аварии с его участием

Замминистра МЧС России Курынин опроверг слухи о ДТП с его участием под Тульском
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Роман Курынин не попадал в аварию в Тульской области
Роман Курынин не попадал в аварию в Тульской области Фото:

Заместитель министра МЧС России Роман Курынин опроверг информацию о своем участии в аварии в Тульской области. Об этом сообщил сам Курынин.

«Нет. Это все неправда. Я не знаю, откуда информация», — сказал замминистра в беседе с «Газетой.ru». Таким образом, он ясно дал понять, что слухи о его участии в ДТП не соответствуют действительности.

Ранее telegram-канал Shot сообщал, что замминистра по чрезвычайным ситуациям России Роман Курынин стал участником аварии на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. По данным канала, ДТП произошло на 229-м километре автомагистрали. В результате инцидента автомобиль, в котором находился замминистра, перевернулся. Курынин серьезных травм не получил.

Роман Курынин вступил в должность замминистра МЧС РФ в июле 2024 года. До этого он на протяжении четырех лет занимал должность главы Росздравнадзора Москвы и Подмосковья. За время своей профессиональной деятельности он получил несколько высоких государственных наград за значительный вклад в обеспечение нацбезопасности. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» и медаль Федеральной службы охраны России «За взаимодействие».

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Заместитель министра МЧС России Роман Курынин опроверг информацию о своем участии в аварии в Тульской области. Об этом сообщил сам Курынин. «Нет. Это все неправда. Я не знаю, откуда информация», — сказал замминистра в беседе с «Газетой.ru». Таким образом, он ясно дал понять, что слухи о его участии в ДТП не соответствуют действительности. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что замминистра по чрезвычайным ситуациям России Роман Курынин стал участником аварии на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. По данным канала, ДТП произошло на 229-м километре автомагистрали. В результате инцидента автомобиль, в котором находился замминистра, перевернулся. Курынин серьезных травм не получил. Роман Курынин вступил в должность замминистра МЧС РФ в июле 2024 года. До этого он на протяжении четырех лет занимал должность главы Росздравнадзора Москвы и Подмосковья. За время своей профессиональной деятельности он получил несколько высоких государственных наград за значительный вклад в обеспечение нацбезопасности. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» и медаль Федеральной службы охраны России «За взаимодействие».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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